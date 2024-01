January 4, 2024 / 04:56 PM IST

Mission: Impossible | హాలీవుడ్ స్టార్ న‌టులు టామ్ క్రూజ్ (Tom Cruise), హైలీ యాట్‌వెల్ (Hayley Atwell) ప్రధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టించిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ మిషన్‌ ఇంపాజిబుల్‌: డెడ్‌ రెకొనింగ్ (Mission: Impossible – The Dead Reckoning Part I). క్రిస్టోఫర్ మెక్ క్వారీ (Christopher McQuarrie) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక‌ ఇప్పటివరకు మిషన్‌ ఇంపాజిబుల్‌ సిరీస్ నుంచి 6 సినిమాలు రాగా చివ‌రి సినిమాను రెండు పార్టులుగా విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. అయితే ఇందులో మొద‌టి భాగం డెడ్‌ రెకొనింగ్‌ (పార్ట్‌-1) జులై 12న విడుద‌ల కాగా బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద కాసుల వ‌ర్షం కురిపించింది. ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.4600 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో జ‌న‌వ‌రి 11 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని ప్రైమ్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించింది. సైమన్ పెగ్, రెబెక్కా, హెన్రీ చెర్నీ, వనేసా కొర్బీ, పోమ్, ఇసై మోరల్స్ తదితరులు ఈ సినిమాలో కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించ‌గా టామ్ క్రూజ్, క్రిస్టోఫర్ మెక్ క్వారీ ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

