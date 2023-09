Miss Shetty Mr Polishetty Us Collections Are Out Now

Miss Shetty Mr Polishetty | యూఎస్‌లో కాసులు కురిపిస్తున్న మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి

Miss Shetty Mr Polishetty | సెప్టెంబర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty) పాజిటివ్‌ టాక్‌తో మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. నవీన్‌ పొలిశెట్టి ఈ మూవీని యూఎస్‌లో కూడా ప్రమోట్‌ చేశాడని తెలిసిందే.

September 8, 2023 / 08:28 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty | టాలీవుడ్ సినీ జనాలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty (Miss Shetty Mr Polishetty) థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. మహేశ్ బాబు పీ డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ మూవీలో న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. సెప్టెంబర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం పాజిటివ్‌ టాక్‌తో మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. నవీన్‌ పొలిశెట్టి ఈ మూవీని యూఎస్‌లో కూడా ప్రమోట్‌ చేశాడని తెలిసిందే.

టీజర్‌, ట్రైలర్‌, సాంగ్స్‌.. ఇలా ప్రతీ ఒక్కటి సినిమాకు సూపర్ హైప్‌ క్రియేట్‌ చేయగా.. కలెక్షన్ల పరంగా నిర్మాతలకు ఓవర్సీస్‌లో కాసులు కురిపిస్తోంది. ఇవాళ్టి అప్‌డేట్ ప్రకారం యూఎస్‌లో ఈ మూవీ ($300K+) రూ.2,49,02,160 కోట్లకు రాబట్టి.. టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తొలి ప్రేక్షకుడిగా రివ్యూ కూడా ఇవ్వగా.. రాక్‌స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సినిమా ఇంప్రెసివ్‌గా ఉందంటూ కితాబిచ్చాడు. విడుదలైన చాలా సెంటర్లలో సక్సెస్‌ఫుల్‌ రన్‌ అవుతూ బిగ్గెస్ట్‌ ఎంటర్‌టైనర్ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌గా నిలిచిందని..ఇప్పటివరకు వచ్చిన వసూళ్లు చెబుతున్నాయి.

Miss శెట్టి మిస్టర్ Polishetty తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. డిఫరెంట్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ నుంచి వచ్చి సోలో లైఫ్‌ లీడ్ చేసే మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి, మిస్‌ పొలిశెట్టి మధ్య సాగిన ఫన్నీ ట్రాక్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సినిమాపై టీజర్‌, ట్రైలర్‌, పాటలతో మంచి హైప్‌ క్రియేట్‌ చేశాడు డైరెక్టర్‌.

Musical Sensation @ThisisDSP left in awe after watching the #MissShettyMrPolishetty Special Celebrity Premiere ! 🥳❤️ 𝐁𝐢𝐠𝐠𝐞𝐬𝐭 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫 🥳 Book your tickets now https://t.co/q2UFrKFBVj 🎟️ https://t.co/EVcuhYfhuN 🎟️ #BlockbusterMSMP… pic.twitter.com/I5V3YA3aoy — BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 8, 2023

