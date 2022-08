August 20, 2022 / 10:02 AM IST

Chiranjeevi Build Hospital For Film workers | మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా సినీ కార్మికుల కోసం ఓ ప్ర‌క‌ట‌న చేశాడు. చిరు తాజాగా సెల‌బ్రెటీ క్రికెట్ కార్నివాల్ జెర్సీను ఆవిష్క‌రించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ జెర్సీ లాంచింగ్ కార్య‌క్ర‌మంలో చిరంజీవి చేసిన ప్ర‌క‌ట‌న ఇప్పుడు టాలీవుడ్‌లో వైర‌ల్‌గా మారింది. చిత్ర‌పురి కాల‌నీలో సినీ వ‌ర్క‌ర్స్‌, డైలీ వేజ్ కార్మికుల కోసం హాస్పిటల్ క‌ట్టిస్తున్న‌ట్లు చిరు ప్ర‌క‌టించాడు. హాస్పిట‌ల్‌కు సంబంధించిన ప్లాన్ కూడా పూర్త‌యింద‌ని.. వాళ్ళ‌ నాన్న కొణిదెల వెంక‌ట్‌రావు పేరు మీద ఈ హాస్పిటల్‌ను క‌ట్టాల‌ని అనుకుంటున్న‌ట్లు తెలిపాడు. ఈ బ‌ర్త్‌డేకు శంకుస్థాప‌న చేసి వ‌చ్చే బ‌ర్త్‌డేలోపు సేవ‌లను ప్రారంభించేలా చేస్తాన‌ని మాటిచ్చారు. దీనికోసం ఎన్ని కోట్లు ఖ‌ర్చ‌యిన పెట్టుకుంటున్నాన‌ని ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో చెప్పుకొచ్చాడు. దీనిపై మెగా ఫ్యాన్స్,ప్రేక్ష‌కులు సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

ఇక‌ చిరు సినిమాల విష‌యాల‌కొస్తే ఈ ఏడాది భారీ అంచాల‌తో విడుద‌లైన ‘ఆచార్య’ బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర బోల్తా కొట్టింది. ఈ సినిమా ఫ‌లితంతో మెగా ఫ్యాన్స్‌నే కాదు చిరు కూడా తీవ్రంగా నిరాశ‌చెందాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న మోహ‌న్‌రాజా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘గాడ్‌ఫాద‌ర్’ చేస్తున్నాడు. షూటింగ్ చివ‌రిద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 5న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ట‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లై చిరు ఫ‌స్ట్‌లుక్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుండి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇక ఈ చిత్ర టీజ‌ర్ ఆగ‌స్టు 21న విడుద‌ల కానుంది. దీనితో పాటుగా చిరు బాబీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘వాల్తేరు వీర‌య్య‌’, మెహ‌ర్ ర‌మేష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘భోళా శంక‌ర్’ చిత్రాల‌ను చేస్తున్నాడు. ఈ రెండు ప్ర‌స్తుతం చిత్రీ క‌ర‌ణ ద‌శ‌లో ఉన్నాయి.

Andarivadu for a reason 🙏

Megastar @KChiruTweets to build a Free Hospital which will take care of all Basic Health Needs of Movie Workers at Chitrapuri Colony (Hyd).

Will be operational by August 2023!#MegastarChiranjeevi #Chiranjeevi pic.twitter.com/2iPKSCJ2OL

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) August 20, 2022