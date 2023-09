September 13, 2023 / 02:21 PM IST

Mark Antony | తెలుగు, తమిళంలో సుపరిచితుడైన విశాల్‌ (Vishal) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ (Adhik Ravichandran) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఎస్‌జే సూర్య (SJ Surya), సెల్వ రాఘవన్‌ (Selva Raghavan), సునీల్‌ (Sunil) ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా వినాయక చవితి కానుకగా సెప్టెంబర్‌ 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌లైన ఫస్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి వీర లెవల్లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై తిరుగులేని హైప్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కు సంబంధించి బిగ్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఈరోజు ఉద‌యం 10 గంట‌ల నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిన‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్లడించారు. ఇక ఈ సినిమాకు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపంలోనే పెద్ద మొత్తంలో కలెక్షన్లు వస్తాయని చిత్రబృందం ధీమాగా ఉంది.

Countdown has begun! 2 Days To Go!!

Bookings Open for the much-awaited sci-fi gangster drama #MarkAntony

Worldwide in Theatres – Sep 15 !!

Book @ https://t.co/tRSzhnJLjo

Already trending on @bookmyshow#MarkAntonyFromSep15

Welcome to the #WorldOfMarkAntony @VishalKOfficial… pic.twitter.com/8x6jcGEhqW

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) September 13, 2023