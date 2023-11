November 26, 2023 / 08:27 PM IST

Mammootty | ఏడు పదుల వయస్సు ధాటినా వరుస సినిమాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ అభిమానులకు ఊపిరాడకుండా చేస్తున్నాడు పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో, మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty). ఈ స్టార్‌ ఇప్పటికే బ్యాక్ టు బ్యాక్ షూటింగ్స్‌తో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే గేమ్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న బజూక (Bazooka)లో నటిస్తున్నాడు. డీనో డెన్నిస్‌ కథనందిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది.

మరోవైపు రాహుల్‌ శశీంద్రన్‌ దర్శకత్వంలో భ్రమయుగం (Bramayugam) టైటిల్‌తో సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ మూవీస్‌కు సంబంధించిన లుక్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా మరో సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ విడుదల చేసి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు. మమ్ముట్టి నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం Turbo. షార్ట్‌ హెయిర్‌, కోరమీసాలతో ఉన్న మమ్ముట్టి బ్లాక్ షర్ట్‌, తెలుపు లుంగీలో ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ సందడి చేస్తున్నాడు. తాజా లుక్‌ చూసిన అభిమానులు తమ ఫేవరేట్‌ హీరో నుంచి చాలా కాలానికి పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ వస్తోందని ఆనందంలో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

బజూకలో బ్లాక్ గాగుల్స్ పెట్టుకున్న మమ్ముట్టి గడ్డంతో స్టైలిష్ లుక్‌లో ఉన్న పోస్టర్ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. బజూకలో గౌతమ్ వాసుదేవ్‌ మీనన్‌, టామ్‌ షైన్‌ ఛాకో, సుమిత్‌ నావల్‌, సిద్దార్ధ్‌ భరతన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హై బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్‌ ఆఫ్ డ్రీమ్స్‌ అండ్‌ సరిగమ బ్యానర్లపై డోల్విన్‌ కురియాకోస్ జిన్‌ వీ అబ్రహాం, విక్రం మెహ్రా, సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ కుమార్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మిధున్‌ ముకుందన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

మమ్ముట్టి మరోవైపు హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో చేస్తున్న భ్రమయుగం ఫస్ట్ లుక్‌లో డార్క్‌ షేడ్స్‌లో ఉన్న ఇల్లు కనిపిస్తుండగా.. దాని ముందు ఓ వ్యక్తి చేతిలో కాగడాను పట్టుకుని ఉన్నాడు. ఈ లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. మమ్ముట్టి మరో మూడు మలయాళ సినిమాలు కూడా చేస్తున్నాడు. వీటిలో ఒకటి షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోగా.. మరొకటి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో, ఇంకొకటి చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

ఊరమాస్‌గా TURBO లుక్‌..

Presenting the First Look Poster of @TurboTheFilm Directed by Vysakh , Written by Midhun Manuel Thomas & Produced by @MKampanyOffl #TurboFirstLook pic.twitter.com/4LeNl4KGYg

— Mammootty (@mammukka) November 26, 2023