Bramayugam | మమ్ముట్టి భ్రమయుగం ట్రైలర్‌ లాంఛ్ చేసేది ఎక్కడో తెలుసా..?

February 8, 2024 / 08:19 PM IST

Bramayugam | మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి భ్రమయుగం (Bramayugam). రాహుల్‌ సదాశివన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. భ్రమయుగం నుంచి ఇప్పటికే ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూనే ఉన్నారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 15న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రైలర్ అప్‌డేట్ అందించారు. భ్రమయుగం ట్రైలర్‌ గ్లోబల్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ ఫిబ్రవరి 10న అబుదాబిలో జరుగనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫిబ్రవరి 15న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.. అంటూ షేర్ చేసిన తాజా అప్‌డేట్‌తో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు మమ్ముట్టి అభిమానులు.

భ్రమయుగంలో అమల్ద లిజ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. సిద్దార్థ్‌ భరతన్‌, అర్జున్ అశోకన్‌, జిసు సేన్ గుప్తా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇటీవలే మేకర్స్‌ భ్రమయుగం టీజర్‌ను విడుదల చేయగా.. పురాతన భవంతిలోకి ఓ వ్యక్తి కాగడను పట్టుకొని వెళ్తున్న విజువల్స్‌, సస్పెన్స్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో ఆసక్తికరంగా సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

మమ్ముట్టి టీం ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌లో డార్క్‌ షేడ్స్‌లో ఉన్న ఇల్లు కనిపిస్తుండగా.. దాని ముందు ఓ వ్యక్తి చేతిలో కాగడాను పట్టుకున్నాడు. సిద్దార్థ్‌ భరతన్‌ డార్క్ షేడ్స్‌లో ఓ గుమ్మంలో నుంచి కాగడా పట్టుకొని.. కొంచెం భయంగా నడుచుకుంటూ వస్తూ.. సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచుతున్నాడు. మరోవైపు ముక్కుపుడక, నడుముకు హారంతో ఆదివాసీ వ్యక్తిని పోలిన గెటప్‌లో ఉన్న అమల్ద లిజ్‌ స్టన్నింగ్‌ సినిమాపై సూపర్‌ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తూ అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది. హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని Night Shift Studios, Y Not Studio బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

#BramayugamTrailer GLOBAL LAUNCH EVENT on February 10th at Abu Dhabi !#Bramayugam In Cinemas Worldwide From FEB 15#BramayugamFromFeb15#Bramayugam starring @mammukka

Written & Directed by #RahulSadasivan

Produced by @chakdyn @sash041075

Banner @allnightshifts @studiosynot… pic.twitter.com/nSgUhXCozv

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) February 8, 2024