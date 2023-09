September 1, 2023 / 02:41 PM IST

Mad Movie | డీజే టిల్లు (DJ Tillu) సినిమాతో భారీ హిట్ కోట్టింది ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ (Seethara entertainaments). ఈ బ్యాన‌ర్ నుంచి తెలుగులో తాజాగా వ‌స్తున్న చిత్రం ‘మ్యాడ్‌’ (Mad). ఈ చిత్రానికి కల్యాణ్‌ శంకర్‌ దర్శకత్వం (Kalyan Shanker) వహిస్తున్నాడు. హారిక సూర్యదేవర, సాయిసౌజన్య నిర్మాతలు. ఈ సినిమా టీజర్ (Mad Teaser) రీసెంట్‌గా రిలీజై రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. కాలేజ్‌గ్యాంగ్స్‌, సీనియర్లు, ర్యాగింగ్‌, ప్రేమలు, గొడవలు ఇలా ఓ రోలర్‌ కోస్టర్‌ రైడ్‌లా సాగింది మ్యాడ్‌ టీజర్‌. చాలా రోజుల తర్వాత ఓ సరికొత్త కాలేజ్‌ బ్యాక్‌గ్రాప్‌లో సినిమా చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ఓ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీని సెప్టెంబ‌ర్ 28న విడుద‌ల చేయనున్నట్లు సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా.. ఓ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ప్ర‌స్తుతం పోస్టు ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వర‌లో ప్ర‌మోష‌న్స్ షూరు చేయ‌నుంది. ఈ సినిమాలో రామ్‌ నితిన్‌, నార్నె నితిన్‌, సంగీత్‌ శోభన్‌, గౌరీ ప్రియా రెడ్డిలు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. టీజర్‌లో భీమ్స్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌ కూడా అదిరిపోయింది. ఈ కథ మొత్తం ఒకే కాలేజ్‌ చుట్టూ జరుగుతుందని తెలుస్తుంది.

28.09.23 💥 Get ready to be consumed by FUN & MADNESS 🥳#MADTheMovie is coming to entertain you all on big screens from SEPT 28th! 🤩 @kalyanshankar23 #HarikaSuryadevara #SaiSoujanya @NarneNithiin #SangeethShobhan #RamNitin @gouripriyareddy #AnanthikaSanilkumar #GopikaUdayan… pic.twitter.com/iF8dJhsuH1

— Naga Vamsi (@vamsi84) September 1, 2023