June 3, 2024 / 03:26 PM IST

Lokesh Kanagaraj | కోలీవుడ్ నుంచి విడుదలై తెలుగుతోపాటు పలు భాషల్లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచిన చిత్రాల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది విక్రమ్ (Vikram). లోకేశ్ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌లో (LCU)లోకేశ్ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో ఉలగనాయగన్‌ కమల్ హాసన్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించాడు. చాలా కాలం తర్వాత కమల్ హాసన్‌ స్వాగ్‌ స్టైల్‌తో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు.

అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ బీజీఎం, విజయ్‌ సేతుపతి గ్రాండ్ ఎలివేషన్‌, స్టైలిష్ ఇంటర్వెల్‌ బ్యాంగ్‌, రోలెక్స్‌గా సూర్య స్టైలిష్‌ అవతార్‌.. ఇలా ఒక్కటేంటి సినిమాలో ప్రతీ ఫ్రేమ్‌ నయా పంథాలో సాగుతూ మూవీ లవర్స్‌ను సరికొత్త ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ అందించింది. ఈ దశాబ్ధకాలంలో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్స్‌లో ఒకటిగా నిలిచిన విక్రమ్‌ విజయవంతంగా రెండేండ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ చిత్రంలో మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్‌, హరీష్ పేరడి ఇతర కీలక పాత్రలో నటించారు.

రాజ్‌కమల్ ఫిలిమ్స్‌ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిన ఈ మూవీ రూ.120 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కింది. విక్రమ్‌ మూవీ లైఫ్‌ టైమ్‌ గ్రాస్‌ రూ.410 కోట్లుగా నమోదై టాక్ ఆఫ్‌ ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. ఖైదీ తర్వాత లోకేశ్ కనగరాజ్‌కు విక్రమ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌డమ్‌ తెచ్చిపెట్టిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

#2YearsOfVikram – One of the Well constructed Action Thrillers of this decade from #LokeshKanagaraj ..💥 The LCU Hype Started from here..🔥

• A Morattu Comeback for Ulaganayagan #KamalHaasan & audiences celebrated him the way he should be celebrated..❣️

• #Anirudh‘s whole… pic.twitter.com/5FL87z7OKh

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) June 3, 2024