April 22, 2024 / 03:23 PM IST

Lokesh Kanagaraj | సినిమా సక్సెస్‌ రేట్‌ ఎక్కువ ఉండి.. సూపర్ స్టార్‌డమ్‌ ఉన్న స్టార్‌ డైరెక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు కోలీవుడ్ దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj). ఖైదీ, విక్రమ్‌, మాస్టర్‌ లాంటి సినిమాలతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల మోత మోగించిన ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌ ప్రస్తుతం సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌తో తలైవా 171 (Thalaivar171) సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడని తెలిసిందే.

తాజాగా లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ తన టీంతో కలిసి దిగిన సెల్ఫీ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తలైవా 171 స్క్రిప్ట్‌ రైటింగ్‌, డిస్కషన్స్‌ టైంలో ఈ సెల్ఫీ దిగాడు లోకేశ్ కనగరాజ్‌. ప్రస్తుతం ఈ స్టిల్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ ఓ వైపు డైరెక్షన్‌ చేస్తూనే.. మరోవైపు నిర్మాతగా బిజీగా మారిపోయాడు. ఇటీవలే పాపులర్ యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్ రాఘవా లారెన్స్‌ (Raghava Lawrence) హీరోగా BENZ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రకటించాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీని బక్యరాజ్‌ కన్నన్‌ (రెమో) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి లోకేశ్ కనగరాజ్‌ కథను కూడా అందిస్తుండటం విశేషం.

గోల్డ్‌ అక్రమ రవాణా నేపథ్యంలో సాగే తలైవా 171లో రజినీకాంత్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చేశాడు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌. రజినీకాంత్‌లోని విలనిజం అంటే తనకు చాలా ఇష్టమని.. రోబో సినిమా తర్వాత తలైవా విలనిజాన్ని ఎలివేట్‌ చేయబోతున్నానని చెప్పి అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడు. రజినీకాంత్‌ పాత్రకు చాలా షేడ్స్‌ ఉన్నాయని.. స్క్రిప్ట్‌ డిమాండ్ మేరకు ఈ మూవీలో రజినీలోని మరో కోణాన్ని పూర్తిగా ఆవిష్కరించబోతున్నానని, ఇది తన కెరీర్‌లోనే బెస్ట్ స్టోరీ అంటూ సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు.

లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ సెల్ఫీ..

Recent click of #LokeshKanagaraj & his squad during the #Thalaivar171 script writing/discussion 🤝🔥 pic.twitter.com/c6j9fgZNNg

BENZ సినిమా వివరాలివే..

#BENZ – #LokeshKanagaraj mentioned this will be a Brutal and Gory Action Thriller which shows the journey of the Hero..💥 No Heroine in the film..😲

Starring: Raghava Lawrence

Story: LokeshKanagaraj

Direction: Bakkyaraj Kannan (Remo) pic.twitter.com/L6jnQt2Hxv

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) April 14, 2024