April 14, 2024 / 12:07 PM IST

Lokesh Kanagaraj | సినిమాలెన్ని చేశామన్నది కాదు.. హిట్టు కొట్టామా.. లేదా అన్నదే పాయింట్ అంటున్న స్టార్‌ డైరెక్టర్లలో టాప్‌లో ఉంటాడు కోలీవుడ్ దర్శకుడు లోకేశ్ కనగరాజ్ (Lokesh Kanagaraj). ఖైదీ, విక్రమ్‌, మాస్టర్‌ లాంటి సినిమాలతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ట్రెండ్‌ క్రియేట్ చేసిన ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌ కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు భారీగానే ఉంటాయి. ఇప్పటికే సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌తో తలైవా 171 ప్రాజెక్టును తెరకెక్కిస్తున్నాడని తెలిసిందే.

తాజాగా మరో సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ అందించి మూవీ లవర్స్‌లో జోష్ నింపుతున్నాడు. అయితే ఈ సారి మాత్రం సినిమాను డైరెక్ట్ చేయడం లేదు.. నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. పాపులర్ యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్ రాఘవా లారెన్స్‌ (Raghava Lawrence) హీరోగా BENZ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని బక్యరాజ్‌ కన్నన్‌ (రెమో) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి లోకేశ్ కనగరాజ్‌ కథనందిస్తుండటం విశేషం.

తాజా టాక్ ప్రకారం ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌ ఉండదట. లోకేశ్ కనగరాజ్‌ ఇప్పటికే కార్తీతో తెరకెక్కించిన ఖైదీలో కూడా హీరోయిన్‌ ఉండదని తెలిసిందే. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. ఇక ఈ సారి కూడా లారెన్స్ సినిమాకు ఇదే ఫార్ములాను రిపీట్ చేస్తూ హిట్టు కొట్టాలని చూస్తున్నాడేమోనని తెగ చర్చించుకుంటున్నారు సినీ జనాలు.

BENZ సినిమా వివరాలివే..

#BENZ – #LokeshKanagaraj mentioned this will be a Brutal and Gory Action Thriller which shows the journey of the Hero..💥 No Heroine in the film..😲

Starring: Raghava Lawrence

Story: LokeshKanagaraj

Direction: Bakkyaraj Kannan (Remo) pic.twitter.com/L6jnQt2Hxv

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) April 14, 2024