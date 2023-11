November 24, 2023 / 12:15 PM IST

LeoOnNetflix | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం లియో (Leo.. Bloody Sweet). యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. లియో తమిళనాడుతోపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. థియేటర్‌లో మిస్సయిన వారి కోసం లియో ఇప్పుడు పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో సందడి చేయనుంది.

ఇంట్రెస్టింగ్‌ విషయమేంటంటే లియో ఇంగ్లీష్‌లో కూడా సందడి చేయనుంది. ఇంగ్లీష్‌లో కూడా త్వరలోనే స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం లియో మరికొద్దిసేపట్లో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. బిగ్ స్క్రీన్‌పై రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన లియో మరి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఎలాంటి స్పందన రాబడుతుందనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

లియో చిత్రంలో త్రిష ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించగా.. ప్రియా ఆనంద్‌, మలయాళ నటి శాంతి మాయాదేవి, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియోపై నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్ హెరాల్డ్‌ దాస్‌గా, సంజయ్‌ దత్‌ ఆంటోనీ దాస్‌గా నటించాడు.

విజయ్‌ ప్రస్తుతం వెంకట్‌ ప్రభు దర్శకత్వంలో వస్తోన్న దళపతి 68లో నటిస్తున్నాడు. దళపతి 68లో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా… ప్రశాంత్‌, ప్రభుదేవా, స్నేహ, లైలా, యోగిబాబు మిక్ మోహన్‌, జయరాం ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వస్తోన్న ఈ మూవీలో విజయ్ డ్యుయల్ రోల్‌లో నటిస్తున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. దళపతి 68 పూజా ఈవెంట్‌ ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఏజీఎస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Set your alarms⏰#Leo is coming to Netflix in 12 hours in India in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada & Hindi. Coming soon in English. #LeoOnNetflix pic.twitter.com/tB8U2YF64b

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) November 23, 2023