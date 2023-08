August 27, 2023 / 12:52 PM IST

Leo | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం లియో (Leo.. Bloody Sweet). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న లియో నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియోతోపాటు నా రెడీ సాంగ్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఓ క్రేజీ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఈ సినిమాను యూకేలో అదిరిపోయే రేంజ్‌లో విడుదల చేయడానికి మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు స‌మాచారం. ఇందులో భాగంగా.. ఈ మూవీ టికెట్ బుకింగ్స్‌ను నెల రోజుల ముందుగానే సెప్టెంబర్ 7 నుంచి ఓపెన్ చేయబోతున్నట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు.

#LEO bookings will open at all locations gradually from Sept 7. If you don’t see your nearest @cineworld cinema, just wait a bit — they’ll join in. More and MORE shows will be added leading up to Oct 19. Brought to you by #AhimsaEntertainment ❤️

When cinemas decide to open…

— Ahimsa Entertainment (@ahimsafilms) August 26, 2023