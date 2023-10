October 11, 2023 / 01:25 PM IST

Leo Movie | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉండ‌గా.. లియో కోసం విజయ్ అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా అక్టోబర్ 19న విడుదల కానుంది. ఇదిలా ఉంటే విజయ్ అభిమానులకు ఒక స‌ర్‌ప్రైజ్ న్యూస్ వ‌చ్చింది.

లియో మూవీ తెలుగు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు సంబంధించి ఒక సాలిడ్ న్యూస్ సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతుంది. ఈ చిత్ర తెలుగు ప్రీ రిలీజ్​ ఈవెంట్​ను హైద‌రాబాద్‌​లో గ్రాండ్​గా నిర్వహించడానికి మేక‌ర్స్ ప్లాన్​ చేస్తున్నారని స‌మాచారం. ఈ వేడుక‌కు దళపతి విజయ్ రావట్లేదని.. చీఫ్ గెస్ట్‌లుగా లోకేష్ కనగరాజ్, అనిరుధ్‌లతో పాటు చిత్ర‌బృందం పాల్గోనుందని టాక్. ఇక ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో అనిరుధ్ లైవ్ పెర్ఫార్మన్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉన్న‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో వార్తలు వ‌స్తున్నాయి. కాగా దీనిపై చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించాల్సి ఉంది.

#LEO – Get ready to witness Anirudh’s performance on stage in Hyderabad. pic.twitter.com/590nLT0DLt

— Aakashavaani (@TheAakashavaani) October 11, 2023