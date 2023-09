September 20, 2023 / 04:27 PM IST

Leo | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం లియో (Leo.. Bloody Sweet). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియోతోపాటు నా రెడీ సాంగ్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఓ క్రేజీ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది.

వినాయ‌క చ‌వితి కానుక‌గా లియో నుంచి తెలుగు, క‌న్న‌డ‌ పోస్ట‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేసిన చిత్రబృందం.. విడుద‌ల తేదీ వ‌ర‌కు ప్రతి రోజు ఒక కొత్త పోస్టర్ విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఇందులో భాగంగానే చిత్రబృందం తాజాగా ఓ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఈ మూవీ నుంచి నేడు సాయంత్రం 6 గంట‌ల‌కు లియో కొత్త పోస్ట‌ర్ (Leo New Poster) విడుద‌ల చేయ‌నున్నట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపింది. ఇక లియో చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు సంజయ్‌దత్ ప్రియా ఆనంద్‌, మలయాళ నటి శాంతి మాయాదేవి, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సంజయ్‌ దత్‌ ఆంటోనీ దాస్‌ గ్లింప్స్ కూడా ఇప్పటికే నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది.

