October 15, 2023 / 05:07 PM IST

Lokesh Kanagaraj | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ‘లియో’ (Leo.. Bloody Sweet). త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండ‌గా.. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉండ‌గా.. లియో కోసం విజయ్ అభిమానులు వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా అక్టోబర్ 19న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఇదిలా ఉంటే ‘లియో’ విడుద‌ల సంద‌ర్భంగా ద‌ర్శ‌కుడు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు. విక్ర‌మ్ మూవీ విడుద‌ల‌కు ముందు అనిరుధ్‌తో క‌లిసి లోకేశ్ ఒక ఫొటో దిగిన విష‌యం తెలిసిందే. లోకేశ్, అనిరుధ్ క‌లిసి విక్ట‌రీ సింబ‌ల్‌ను చూపిస్తున్న‌ట్లు ఆ ఫొటోలో ఉంటుంది. ఇక అప్పట్లో ఈ ఫొటో చాలా వైర‌ల్ అయ్యింది. తాజాగా లియో విడుద‌లకు ముందు కూడా అలానే దిగి లోకేష్ పోస్ట్ చేశాడు. దీనికి లియో ”లాక్‌డ్, లోడెడ్” అక్టోబర్ 19న వ‌స్తుంది అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు. కాగా.. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Locked & Loaded 🔥🧊 #Leo from October 19 pic.twitter.com/Y1PnvvYcaS

