January 14, 2024 / 06:03 PM IST

Ayalaan | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన తాజా ప్రాజెక్ట్ అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ పొంగళ్‌ కానుకగా (తమిళనాట) జనవరి 12న విడుదలైంది. టాలీవుడ్ భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) హీరోయిన్‌గా నటించగా.. పాపులర్ కోలీవుడ్ యాక్టర్ కరుణాకరన్‌ (Karunakaran) సుగిర్తరాజా పాత్రలో నటించాడు.

అయలాన్‌లో కరుణాకరన్‌ యాక్టింగ్‌కు పెద్ద ఎత్తున ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌, అభిమానులు. కాగా 2024లో బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడు కరుణాకరణ్‌. ఇప్పటివరకు డబ్బింగ్ వెర్షన్ సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు తెలిసిన కరుణాకరన్‌.. ఈ ఏడాది నాగచైతన్య నటిస్తోన్న తండేల్‌ సినిమాతో టాలీవుడ్‌ డెబ్యూ ఇస్తున్నాడు. మరోవైపు కార్తీ 26, కార్తీ 27 సినిమాలతోపాటు సిద్దార్థ్‌ సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌, ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ సంగీతం అందించాడు. అయలాన్‌లో శరద్‌ కేల్కర్‌, ఇషా కొప్పికర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. శివకార్తికేయన్ మరోవైపు రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా కూడా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. SK21గా వస్తున్న ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన నయా అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

Actor #Karunakaran is getting appreciated for his acting in #Ayaalan

In 2024, he has an exciting line-up of movies..

He will be making his Telugu debut in Naga Chaitanya ‘s #Thandel

In Tamil, he has #SoodhuKavvum2 , Two movies with #Karthi and plays lead in #KuttraChaatru pic.twitter.com/9zBeNXUE0E

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 14, 2024