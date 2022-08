August 26, 2022 / 09:34 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) యాక్ట‌ర్ శ‌ర్వానంద్ (Sharwanand) చేస్తున్న చిత్రాల్లో ఒక‌టి ఒకే ఒక జీవితం (Oke Oka Jeevitham). శ్రీ కార్తీక్ (Shree Karthick) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌నల్ సాంగ్ ను లాంఛ్ చేశారు. మారిపోయే (Maaripoye Song) అంటూ సాగే ఈ పాట‌లో తెలుగు, త‌మిళ ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచితుడైన కార్తీ పిల్ల‌ల‌తో క‌లిసి స్టైలిష్ లుక్‌లో మెస్మ‌రైజ్ చేస్తున్నాడు.

కృష్ణ చైత‌న్య రాసిన ఈ పాట‌ను జేక్స్ బిజోయ్ కంపోజ్ చేశారు. డ్రీమ్ వారియ‌ర్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఎస్ఆర్ ప్ర‌కాశ్ బాబు, ఎస్ ప్ర‌భు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రీతూవ‌ర్మ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా..అమ‌ల అక్కినేని కీ రోల్ పోషిస్తోంది. త‌ల్లీకొడుకుల సెంటిమెంట్‌తో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రానికి త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ సంభాష‌ణ‌లు అందించాడు.

తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 9న విడుద‌ల కానుంది. ఈ చిత్రంలో వెన్నెల కిశోర్‌, ప్రియ‌ద‌ర్శి కీ రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల చేసిన స్పెష‌ల్ పోస్ట‌ర్ కు మంచి స్పంద‌న వ‌చ్చింది.

Change is the only constant..or is it? 👀🔁#Maaripoye Song from #OkeOkajeevitham ft. @Karthi_Offl Out Now ❤️‍🔥

▶️ https://t.co/fl1IeTK43V@ImSharwanand @riturv @amalaakkineni1 @twittshrees @vennelakishore @priyadarshi_i @JxBe #KrishnaChaitanya @prabhu_sr pic.twitter.com/F2UdR0RW8d

— DreamWarriorPictures (@DreamWarriorpic) August 26, 2022