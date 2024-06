June 6, 2024 / 11:14 AM IST

Kanchana 4 | త‌మిళం నుంచి వ‌చ్చిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ హారర్ చిత్రాల‌లో కాంచ‌న ఫ్రాంచైజీ ఒక‌టి. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, నటుడు దర్శకుడు రాఘవ లారెన్స్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రాలు సూప‌ర్ హిట్ అందుకున్నాయి. ఇప్ప‌టికే ఈ ఫ్రాంచైజీలో ముని, కాంచ‌న 2, కాంచ‌న 3 చిత్రాలు వ‌చ్చి మంచి విజ‌యాల‌ను అందుకున్నాయి. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ ఫ్రాంచైజీ నుంచి కాంచ‌న 4ను అనౌన్స్ చేశారు రాఘవ లారెన్స్. ఈ సంద‌ర్భంగా పోస్ట‌ర్‌ను కూడా విడుద‌ల చేశాడు. ఇక రాఘ‌వ లారెన్స్ స్వీయ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ సెప్టెంబ‌ర్‌లో ప్రారంభం కానున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. 2025 స‌మ్మ‌ర్‌లో ఈ సినిమాను ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు తెలిపారు.

#Kanchana4 launched officially 🎬

Shoot to begin from September 2024 and aiming for Summer 2025 release.!!@offl_Lawrence #RaghavaLawrence #Muni5 #Kanchana #Muni #Lawrence pic.twitter.com/msENcjWpQC

