Kalyan Ram Devil New Update Is Out Now

Devil | గెట్‌ రెడీ అంటోన్న కల్యాణ్‌రామ్‌.. డెవిల్‌ నయా అప్‌డేట్‌

Devil | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil - The British Secret Agent). మలయాళ సోయగం సంయుక్తా మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే మాయే చేసి సాంగ్‌, This Is Lady Rosy, దూరమే తీరమై మెలోడీ సాంగ్స్‌ ను లాంఛ్ చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి.

December 22, 2023 / 12:10 PM IST

Devil | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం డెవిల్ (Devil – The British Secret Agent). పాన్ ఇండియా కథతో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి నవీన్ మేడారం (Naveen Medaram) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మలయాళ సోయగం సంయుక్తా మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే మాయే చేసి సాంగ్‌, This Is Lady Rosy, దూరమే తీరమై మెలోడీ సాంగ్స్‌ ను లాంఛ్ చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి.

మేకర్స్ సెన్సార్‌ అప్‌డేట్‌ను అందరితో పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ బోర్డు క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది.

అజయ్‌, సత్య, ఎడ్వర్డ్‌ సోన్నెన్‌బ్లిక్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ ట్యాగ్ లైన్‌తో తెరకెక్కుతున్న డెవిల్‌ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియోలు ఇప్పటికే సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఈ మూవీకి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ డ్రామా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ విస్సా కథనందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన డెవిల్‌ టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ టీజర్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్‌ చేస్తోంది. ఈ ఏడాది అమిగోస్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు కల్యాణ్ రామ్‌.

దూరమే తీరమై సాంగ్ లుక్‌..

This Is Lady Rosy లిరికల్ సాంగ్..

మాయే చేసి లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

డెవిల్‌ ఫస్ట్ లుక్..

ఎయిర్‌పోర్టులో కల్యాణ్ రామ్‌..

Kalyan Ram @NandamuriKalyan papped while going to the shoot of #Devil. Team #Devil will be shooting in Karaikudi for a 20 days long schedule. pic.twitter.com/PKXSlEhkvP — BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) December 8, 2022