Kalki-2898AD Movie | కల్కీ నుంచి ప్రభాస్‌ పిక్‌ లీక్‌.. భారీ మొత్తంలో నష్టపరిహారం చెల్లించాలని మేకర్స్‌ డిమాండ్‌..!

September 17, 2023 / 01:20 PM IST

Kalki-2898AD Movie | ఇండియన్ సినీ హిస్టరీలోనే అత్యంత ఖరీదైన సినిమాగా రూపొందుతున్న సినిమా కల్కీ-2898ఏడి. ఈ సినిమా బడ్జెట్ ఆరోందల కోట్లకు పైమాటే అని తెలుస్తుంది. రాను రాను ఈ నెంబర్‌ పెరుగుతుండచ్చు అన్నది కూడా ఓ సమాచారం. ముందు నుంచి మేకర్స్ ఈ సినిమాను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవేంజర్స్‌ తరహాలో రూపొందిస్తున్నట్లు ప్రచారం చేస్తూనే వస్తున్నారు. దానికి తగ్గట్లే ఈ సినిమాను ఇంటర్నేషనల్‌ లెవల్‌కు తీసుకెళ్లడానికి గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన గ్లింప్స్‌కు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. ఇక ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో రిలీజ్‌ కానుంది.

ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ప్రభాస్‌ ఫోటో ఒకటి లీకైంది. కాగా ఆ ఫోటో ఈ సినిమాకు పనిచేస్తున్న ఓ VFX కంపెనీ నుండి లీక్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఈ విషయాన్ని కల్కీ టీమ్ సీరియస్‌గా తీసుకుంది. అందులో భాగంగా వీఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీపై లీగల్ కేసుని ఫైల్ చేయడమే కాక దీనికి బాధ్యత వహించాల్సిన విఎఫ్ఎక్స్ కంపెనీ నుంచి భారీ మొత్తాన్ని నష్టపరిహారంగా డిమాండ్ చేయాలని నిర్ణయించుకుందట. నిజానికి కల్కీ టీమ్‌ మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇలాంటివి చేస్తేనే భవిష్యత్తులో లీకులు చేయాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచిస్తారు. ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో ఈ విషయంపై పెద్ద చర్చలు జరుగుతున్నాయి.

టైమ్‌ ట్రావెల్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను మహానటి ఫేమ్‌ నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రభాస్‌కు జోడీగా దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీలు నటిస్తున్నారు. బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కమల్‌ హాసన్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. వైజయంతీ బ్యానర్‌పై అశ్వినీదత్‌ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. దసరా ఫేమ్ సంతోష్ నారాయణ్ స్వరాలు సమకూర్చుతున్నాడు.

BREAKING:

Legal case filed against VFX company by #Kalki2898AD team for Prabhas' photo leakage.

The #ProjectK makers are demanding huge compensation. pic.twitter.com/XGHHDZ3CeT

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 16, 2023