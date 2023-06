June 20, 2023 / 11:42 AM IST

kajal Aggarwal- Sreeleela | రెండేళ్ల క్రితం అఖండతో తిరుగులేని కంబ్యాక్ ఇచ్చిన బాలయ్య.. అదే ఊపులో ఈ ఏడాది వీరసింహా రెడ్డితో సంక్రాంతి బరిలో నిలిచాడు. తొలిరోజే మిక్స్డ్ టాక్ తెచ్చుకున్నా.. కలెక్షన్లు మాత్రం అదిరిపోయాయి. ఇప్పుడున్న యంగ్ హీరోలు సైతం వంద కోట్లు కొల్లగొట్టడానికి కష్టపడుతుంటే.. బాలయ్య అలోవకగా బ్యాక్ టు బ్యా్క్ సినిమాలను వంద కోట్ల క్లబ్ లో నిలబెట్టాడు. ప్రస్తుతం బాలయ్య అనీల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో భగవంత్ కేసరి సినిమా చేస్తున్నాడు. దసరాను టార్గెట్‌గా పెట్టుకుని ఈ సినిమా షూటింగ్‌ను శరవేగంగా జరుపుతున్నారు.

ఇక గతంలో ఈ సినిమా సెట్‌లో అనీల్ రావిపూడి ఫైట్‌ మాస్టర్‌లతో కలిసి బాలయ్య సాంగ్‌కు స్టెప్పులేశాడు. అప్పుడు అది తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. కాగా ఇప్పుడు అనీల్‌ కంటే మేమేం తక్కువ కాదని ఈ సినిమా తారలు కాజల్‌ అగర్వాల్, శ్రీలీల నరసింహ నాయుడు సినిమాలోని చిలకపచ్చ కోక పాటకు స్టెప్పులేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంటర్‌నెట్‌ను షేక్‌ చేస్తుంది. కాగా ఈ సినిమాలో కాజల్‌, బాలయ్యకు జోడీగా నటించగా.. శ్రీలీల కీలకపాత్ర పోషిస్తుంది.

ఇక బాలయ్య బర్త్‌డే సందర్భంగా పది రోజుల కిందట విడుదలైన టీజర్‌కు వీర లెవల్లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. బాలయ్య మాస్‌ నెవర్‌ బిఫోర్‌ అనే రేంజ్‌లో అనిపించింది. ఈ మధ్య కాలంలో ఒక టీజర్‌తో సినిమాపై ఎక్కడలేని హైప్‌ రావడం బహుశా ఈ సినిమాకే చెల్లింది. ఈ సినిమా మొదలైన నుంచే నందమూరి అభిమానుల్లో ఓ టెన్షన్‌. క్లాస్‌ దర్శకుడిగా పేరున్న అనీల్‌ రావిపూడి.. మాస్‌ మొగుడు అయిన బాలయ్యను హ్యాండిల్‌ చేస్తాడా అనే ప్రశ్న ప్రతీ అభిమాని మదిలో మెదలింది. అయితే పోస్టర్‌, టీజర్‌ చూసాక వాళ్ల భయాలన్ని పటాపంచలయిపోయాయి. థియేటర్‌లు దద్దరిల్లిపోవడం ఖాయం అని ధీమాగా ఉన్నారు. షైన్‌ స్క్రీన్‌ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

After, Director @AnilRavipudi set the floors ablaze with his moves 😉

Now, the energy bombs @MsKajalAggarwal @sreeleela14 shake their legs for #NandamuriBalakrishna‘s Iconic songs at the sets of #BhagavanthKesari 🔥@rampalarjun @MusicThaman @jungleemusicSTH pic.twitter.com/U7aDwpX77S

— Shine Screens (@Shine_Screens) June 19, 2023