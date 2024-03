March 2, 2024 / 10:56 AM IST

NTR – Ram Charan | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్‌లు ఒకేచోట కలుసుకున్నారు. వీరిద్ద‌రు క‌లిసి బేగంపేట్ ఎయిర్ పోర్ట్‌లో కలుసుకోగా అక్క‌డ‌ దిగిన ఫొటోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ అనంత్ అంబానీ ప్రీ వెడ్డింగ్ వేడుక‌లో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి జామ్ న‌గ‌ర్ వెళుతున్నాడు. అలాగే ఎన్టీఆర్ ప్రశాంత్ నీల్ ఇంటిలో జ‌రిగే ప్రైవేట్ పార్టీ కోసం బెంగళూరు ప‌య‌న‌మ‌య్యాడు. ఇక వీరిద్ద‌రు బేగంపేట్ ఎయిర్ పోర్ట్‌కు ఒకే సమయానికి చేరుకోవడంతో అక్క‌డ ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్ మ‌నిపించాయి.

#JrNTR and #RamCharan were seen together at Begumpet Airport yesterday evening.

Ram Charan went to Jamnagar for #AmbaniWedding and NTR went to Bengaluru to attend a private event. pic.twitter.com/7vwJ9N0lfn

— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 2, 2024