Devara | జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం దేవర (Devara). కొరటాల శివ (Siva Koratala) జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ కాంబోలో జనతా గారేజ్‌ సినిమా తర్వాత వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. రాత్రి సమయంలో సముద్రంలో వచ్చే భారీ యాక్షన్‌ సీన్ల షూటింగ్‌ చేసినట్టు.. లొకేషన్‌లో తీసిన స్టిల్‌ను షేర్ చేశాడు సినిమాటోగ్రాఫర్‌ రత్నవేలు. తాజా షూటింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. లేటెస్ట్‌ సమాచారం ప్రకారం దేవర షూటింగ్‌ ప్రస్తుతం గోవాలో కొనసాగుతోంది.

తారక్‌, జాన్వీకపూర్‌ మధ్య వచ్చే కీలక సన్నివేశాలను ఇక్కడ షూట్ చేస్తున్నారట. ఈ వార్తను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సినీ జనాలు. దేవరలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ భైర పాత్రలో (విలన్‌గా) నటిస్తున్నాడు. ప్రకాశ్ రాజ్‌, షైన్ టామ్ ఛాకో, శ్రీకాంత్‌, మురళీ శర్మ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీకపూర్ తొలిసారి తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం కాబోతుంది. వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ పనుల కారణంగా సినిమా ఆలస్యం కాకుండా.. క్లైమాక్స్ పోర్షన్‌ను కొరటాల టీం ముందుగానే షూట్‌ చేసినట్టు సమాచారం.

దేవరలో ఎన్టీఆర్‌పై వచ్చే అండర్‌వాటర్‌ సీక్వెన్స్‌ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతుందట. ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ విలేజ్‌, పోర్ట్ మాఫియా నేపథ్యంలో వస్తోన్న ఈ మూవీకి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న దేవర ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2024 ఏప్రిల్ 5న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై సుధాకర్‌ మిక్కిలినేని, కొనరాజు హరికృష్ణ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

సినిమాలో ప్రతీ పాత్రకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఆ పాత్రల గురించి సవివరంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ కేవలం ఒక్క పార్టుతో ఆ పాత్రలకు న్యాయం చేయలేం. అందుకే ఈ కథను రెండు పార్టులుగా తీయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌ 5న విడుదలయ్యేది ప్రారంభం (బిగినింగ్‌) మాత్రమే.. అంటూ సీక్వెల్‌ కూడా ఉండబోతుందని చెప్పి ఇప్పటికే అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపాడు కొరటాల శివ.

