Jigarthanda Doublex Release Date Look Goes Viral

Jigarthanda DoubleX | రాఘవాలారెన్స్‌ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. జిగర్ తండ డబుల్ ఎక్స్‌ రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ

Jigarthanda DoubleX | రాఘవా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). గ్యాంగ్‌ స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి కోలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు (karthik subbaraj) కథనందిస్తున్నాడు.

October 29, 2023 / 06:28 PM IST

Jigarthanda DoubleX | ఇటీవలే చంద్రముఖి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు రాఘవా లారెన్స్ (Raghava Lawrence). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ కమ్‌ కొరియోగ్రఫర్‌ వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ (Jigarthanda DoubleX). ఎస్‌జే సూర్య మరో లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. 2014లో యాక్షన్‌ కామెడీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రిలీజై సూపర్ హిట్‌గా నిలిచిన జిగర్‌తండ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వస్తోంది. గ్యాంగ్‌ స్టర్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి కోలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు (karthik subbaraj) కథనందిస్తున్నాడు.

రాఘవా లారెన్స్‌, ఈ చిత్రాన్ని దీపావళి సందర్భంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు ఇప్పటికే అప్‌డేట్ ఇచ్చిన మేకర్స్‌.. ఏ రోజనేది మాత్రం సస్పెన్స్‌లో పెట్టేశారు. తాజాగా రాఘవాలారెన్స్‌ బర్త్‌ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఆ సస్పెన్స్‌కు తెరదించుతూ రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్ 10న గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. లారెన్స్‌ ఫుల్ ఎంజాయ్ మూడ్‌లో ఉన్న పోస్టర్‌ను షేర్ చేశారు. ఇప్పుడీ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మూవీ ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా దుబాయ్‌లో ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసింది లారెన్స్‌ టీం. ఈ సందర్భంగా కేక్‌ కట్‌ చేసి లారెన్స్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది కార్తీక్ సుబ్బరాజు టీం.

జిగర్‌ తండ డబుల్‌ ఎక్స్‌ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాపులర్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌తోపాటు ఏసియన్‌ సినిమాస్ విడుదల చేయనున్నాయి. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే విడుదల చేసిన జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌ (Jigarthanda 2 teaser) కు అద్బుతమైన రెస్పాన్‌ వస్తోంది. సినిమా పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనింగ్‌ ఎలిమెంట్స్ తో వినోదాత్మకంగా సాగనుందని టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్. స్టోన్‌ బెంచ్‌ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంతోష్‌ నారాయణ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సెట్స్‌లో ఎస్‌జేసూర్య, కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు అండ్ టీం షూటింగ్‌ ప్యాకప్‌ చెప్తూ తీసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

Wishing the one and only @offl_Lawrence master a very happy birthday!

On this momentous occasion, we announce that #JigarthandaDoubleX will hit the screens worldwide on the 10th of November. Get ready!

A @karthiksubbaraj film, in theatres Diwali 2023 🔥@iam_SJSuryah… pic.twitter.com/Ehe4O4sN36

— Stone Bench (@stonebenchers) October 29, 2023

బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ ఇలా..

తెలుగు రిలీజ్‌ అప్‌డేట్..

సెట్స్‌లో ఎస్‌జేసూర్య, కార్తీక్‌ సుబ్బరాజు టీం..

జిగర్‌ తండ డబుల్ ఎక్స్ టీజర్‌…