January 29, 2024 / 11:09 AM IST

Magic Movie | ‘జెర్సీ’ లాంటి సినిమాతో డెబ్యూ డైరెక్ట‌ర్‌గా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్నాడు ద‌ర్శ‌కుడు గౌత‌మ్ తిన్న‌నూరి. ఇక ఇదే సినిమాను బాలీవుడ్‌లో కూడా రీమేక్ చేసి అక్కడ కూడా హిట్ అందుకున్నాడు. అయితే జెర్సీ వచ్చి 5 సంవ‌త్స‌రాలు అయిన గౌత‌మ్ నుంచి ఇంకో సినిమా రాలేదు. గ‌త ఏడాది టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజ‌య్ దేవరకొండతో గౌత‌మ్ VD12 అంటూ ఓ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు పట్టాలెక్కలేదు. ఒకవైపు విజయ్ ఫ్యామిలీ స్టార్ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉండడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మ‌రింత ఆలస్యం అవుతుంది. అయితే ఈ గ్యాప్‌లో గౌత‌మ్ తిన్న‌నూరి త‌న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ను అనౌన్స్ చేశాడు.

త‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చే నెక్స్ట్ మూవీ మ్యాజిక్ అంటూ మూవీ టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేశాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్ గ‌మ‌నిస్తే.. సంగీతం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రానుండగా కొత్త నటి నటులతో ఈ సినిమా తీయనున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాను సితార ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నాగ‌వంశీ నిర్మిస్తుండ‌గా.. కోలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందించ‌నున్నాడు. ఈ సినిమాను తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో 2024 స‌మ్మ‌ర్ కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

Scaling the skies and chasing the dreams while our music echoes “MAGIC” 🎶✨

As we kick start the promotional campaign, we are dedicating the first poster of our film to the greatest musical bands of all-time, The Beatles! 🤩

Big thank you to @anirudhofficial bro for being a… pic.twitter.com/vYiv6PI0Cs

— Naga Vamsi (@vamsi84) January 29, 2024