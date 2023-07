Jawan Movie | రికార్డు వ్యూస్‌ కొల్లగొట్టిన జవాన్‌ ట్రైలర్‌

July 11, 2023 / 02:25 PM IST

Jawan Movie Trailer | ఐదేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత పఠాన్‌తో వీర లెవల్ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చిన షారుఖ్.. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో జవాన్‌తో ప్రేక్షకులు ముందుకు వస్తున్నాడు. పోస్టర్లు, గ్లింప్స్‌తో ఒక రకమైన క్యూరియాసిటీ పంచేసిన ఈ సినిమా.. ఇరవై నాలుగ్గంటల ముందు రిలీజైన ట్రైలర్‌తో ఊహించిన రేంజ్‌లో ఆడియెన్స్‌ను ఆకట్టుకుంది. మునుపెన్నడూ షారుఖ్‌ను ఆ రేంజ్‌ యాక్షన్‌మోడ్‌లో చూడలేదని బాలీవుడ్‌ ట్రేడ్‌ వర్గాలే అంటున్నాయి. ఇక ఫ్యాన్స్‌ అయితే అట్లీ కనిపిస్తే పూజలు, పురస్కారాలు చేస్తారెమో అనిపిస్తుంది వాళ్ల సంబురాలు చూస్తుంటే. ట్రైలర్‌ చూస్తుంటే బీ,సీ సెంటర్‌లు మార్మొగిపోతాయని స్పష్టం అయిపోయింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ ట్రైలర్‌ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

తాజాగా ఈ సినిమా మూడు భాషల్లో కలుపుకుని ఇరవై నాలుగ్గంటల్లో 112 మిలియన్‌ల వ్యూస్‌ను సాధించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకులు ఏ రేంజ్‌లో అంచనాలు పెట్టుకున్నారో స్పష్టమవుతుంది. ఈ సినిమా బిజినెస్‌ లెక్కలు కూడా భారీ రేంజ్‌లోనే ఉన్నాయి. ఒక్క నాన్‌-థియేట్రికల్‌ హక్కులు రూ.250 కోట్ల రేంజ్‌లో బిజినెస్‌ చేశాయి. పైగా పఠాన్ వంటి ఇండస్ట్రీహిట్‌ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో జవాన్‌పై అందరిలోనూ వీరలెవల్లో అంచనాలున్నాయి. అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాను రెడ్‌ చిల్లీ ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై షారుఖ్ భార్య గౌరీ ఖాన్‌ నిర్మిస్తుంది. షారుఖ్‌కు జోడీగా నయనతార నటిస్తుంది. హిందీతో పాటు పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 7న రిలీజ్‌ కానుంది. అనురుధ్ రవిచంద్రన్‌ స్వరాలు అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి ప్రతినాయకుడి పాత్ర పోషించాడు.

The love for Jawan keeps growing! Thank you all ❤️ #JawanPrevue Out Now – https://t.co/CUWX1S7sQ4 #Jawan releasing worldwide on 7th September 2023, in Hindi, Tamil & Telugu. pic.twitter.com/gEz8hMgonA

— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) July 11, 2023