Tiger Nageswara Rao | టైగర్ నాగేశ్వర రావు మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ షురూ.. రవితేజ టీం క్రేజీ న్యూస్‌

August 31, 2023 / 09:13 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ రవితేజ (Ravi Teja) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). వంశీ (Vamsee) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. 1970స్‌ కాలంలో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా పేరు గాంచిన టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథగా వస్తున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ కృతిసనన్ సోదరి నుపుర్‌ సనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఈ సినిమాతో నుపుర్ సనన్‌ టాలీవుడ్‌ డెబ్యూ ఇస్తోంది. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ షురూ చేశారు మేకర్స్‌.

రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు ఫస్ట్ సింగిల్‌ను లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. సారాపై టైగర్‌ ప్రేమ.. అంటూ ట్యాగ్ లైన్‌ ఇచ్చారు. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య సాగే ట్రాక్ అని తెలుస్తోండగా.. రేపు దీనిపై క్లారిటీ రానుందన్నమాట. నుపుర్ సనన్‌ ఇందులో సారా పాత్రలో నటిస్తోండగా. . ట్రైన్‌లో నుంచి తన ప్రియుడి కోసం చూస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్ ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు గ్లింప్స్‌లో గూస్‌ బంప్స్ తెప్పించే రవితేజ విజువల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో గాయత్రి భరద్వాజ్‌ మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో సీనియర్‌ నటి రేణూదేశాయ్‌ హేమలత లవణం పాత్ర పోషిస్తోంది. అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులో బాలీవుడ్ దర్శకనిర్మాత, నటుడు అనుపమ్‌ ఖేర్, మురళీ శర్మ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అనుపమ్‌ ఖేర్‌ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (ఐబీ) అధికారి రాఘవేంద్ర రాజ్‌పుత్‌గా, మురళీ శర్మ విశ్వనాథ శాస్త్రిగా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. టైగర్ నాగేశ్వర రావు అక్టోబర్ 20న తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ షురూ..

FEROCIOUS TIGER’S playful side for his LOVE ✨🥁 #TigerNageswaraRao First Single announcement tomorrow at 11:07 AM 🥷⏳

టైగర్ నాగేశ్వరరావు టీజర్‌..

సారా ఇంప్రెసివ్‌ లుక్..

అనుపమ్‌ ఖేర్‌ న్యూ లుక్‌..

You have been our lucky charm sir!

Thank you for being a special part in #TheKashmirFiles and #Karthikeya2 ❤#TigerNageswaraRao will be another special film in our collaboration. https://t.co/4o7qzQW944

— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) August 14, 2023