November 3, 2023 / 05:59 PM IST

Indian-2 Movie | తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రాల్లో ఇండియన్‌-2 (Indian-2 ) ఒకటి. ఇరవై ఏడేళ్ల క్రితం వచ్చిన ఈ సినిమా తొలి భాగం బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర రికార్డులు సృష్టించింది. అప్పట్లోనే ఈ సినిమా రూ.50 కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసింది. ఇక శంకర్‌ డైరెక్షన్‌లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమాలో కమల్‌ నటన అప్పట్లో ఓ సంచలనం. కాగా ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కుతుంది. అయితే అనుకోని కారణాలతో ఈ సినిమా వాయిదా పడుతూ వ‌స్తుంది. అయితే కొన్నాళ్ళుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్ లేకుండా వున్న‌ ‘ఇండియన్‌ 2′ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మరో అడుగుముందుకు వేసింది.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. మేక‌ర్స్ తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇండియన్‌-2 ఇంట్రో రిలీజ్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ ఇంట్రోను తెలుగులో ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్‌.ఎస్‌.రాజమౌళి విడుద‌ల చేశాడు.

”ఏ తప్పు జరిగిన నేను తప్పకుండ వస్తాను భార‌తీయుడికి చావే లేదు అంటూ భారతీయుడు సినిమాలో చెప్పిన డైలాగ్‌తో ఈ ఇంట్రో మొద‌ల‌వుతుంది. అనంత‌రం. సార్ ఆరున్న‌ర ల‌క్ష‌లు మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఎనిమిది ల‌క్ష‌లు ఇస్తేనే పోస్టింగ్ అంటూ అధికారి చెప్పడంతో భారతీయుడు 2 కూడా లంచంపై ఉండ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ ఇంట్రోలో కమల్ హాస‌న్‌తో పాటు, సిద్దార్థ్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భవాని, బ్రహ్మానందం త‌దిత‌రులు కనిపించి అలరించారు.

