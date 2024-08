August 15, 2024 / 01:32 PM IST

Independence Day | దేశవ్యాప్తంగా 78వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని దేశ ప్ర‌జ‌ల‌తో పాటు రాజకీయ నాయ‌కులు సినీ, క్రీడా ప్ర‌ముఖులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఇక టాలీవుడ్ నుంచి కూడా అగ్ర క‌థానాయ‌కులు మెగాస్టార్ చిరంజీవితో పాటు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, క‌ల్కీ టీం, అలాగే మ‌ల‌యాళ న‌టుడు మ‌మ్ముట్టి త‌దిత‌రులు ఎక్స్ వేదిక‌గా విషెస్ తెలుపుతున్నారు.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఎక్స్ వేదిక‌గా రాసుకోస్తూ.. దేశ ప్రజలకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. దీని కోసం మన పూర్వీకులు ఎంతోమంది ఎన్నో పోరాటాలు, త్యాగాలు చేశారు. వాళ్లందరినీ స్మరించుకుందాం. వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుందాం. జైహింద్- చిరంజీవి అంటూ ప్ర‌క‌టించాడు.

Happy Independence Day to All! 🙏

May all of us remember the struggles and sacrifices of our forefathers to gift us this freedom!

May their ideals always guide us on the path of righteousness, compassion and excellence! Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/2c73YYcsQw

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 15, 2024