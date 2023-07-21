Prabhas | Kalki 2898 ADలో ఉన్న ఒకే ఒక్క కమెడియన్‌ నేనే.. ప్రభాస్‌ కామెంట్స్‌ వైరల్‌

Prabhas | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) సైన్స్ ఫిక్షన్ జోనర్లో నటిస్తోన్న చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD) మహానటి ఫేం నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అభిమానులు, మూవీ లవర్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ మూవీ టైటిల్, గ్లింప్స్ వీడియోను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీగా మారింది. గ్లింప్స్ వీడియో హాలీవుడ్ సినిమాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్తో ఈ మూవీ రాబోతున్నట్టు క్లారిటీ వచ్చేసింది.
జులై 20న యూఎస్ఏలోని శాన్ డియాగోలో ఏర్పాటు చేసిన ఈవెంట్లో ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన లుక్లో సూపర్ హీరో అవతార్లో అదరగొట్టేస్తున్నాడు ప్రభాస్. సినిమాలో తన పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేసి అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడు ప్రభాస్. ఈవెంట్లో మీడియాతో చేసిన చిట్ చాట్లో ప్రభాస్ తన పాత్ర గురించి మాట్లాడుతూ.. సినిమాలో నేనొక సూపర్హీరో. సినిమాలో నా పాత్ర చాలా ఫన్నీగా సాగుతుంది. నాగ్అశ్విన్ నా పాత్రను డిజైన్ చేసిన విధానమంటే చాలా ఇష్టం. ఈ చిత్రంలో చాలా బలమైన భావోద్వేగాలుంటాయి. సినిమాలో ఉన్న ఒకే ఒక్క కమెడియన్ను నేనే..అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.
కల్కి 2898 ఏడీలో కనిపించబోయే రైడర్లు బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్లో కవచం ధరించి ఆయుధాలతో కనిపిస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నారు. కల్కి 2898 ఏడీ నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన దీపికా పదుకొనే, ప్రభాస్ హ్యాండ్ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. కల్కి 2898 ఏడీ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్లు దీపికా పదుకొనే , దిశా పటానీ, అమితాబ్ బచ్చన్, లజెండరీ యాక్టర్ కమల్ హాసన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. మేకర్స్ ఇప్పటికే కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ (యూనిఫార్మ్డ్ విలన్ ఆర్మీ) కాస్ట్యూమ్స్ మేకింగ్, అసెంబ్లింగ్ వీడియో కూడా ఆన్లైన్లో హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న విడుదల చేయబోతున్నట్టు మేకర్స్ ప్రకటించారు.
2nd time I meet my Demi God darling Prabhas calling Personally and meet ❤️❤️ me and My wife
Thank you so much darling Prabhas
❤️❤️
My Demi God Autograph#Prabhas❤️#JaiPrabhasAnna👑 #JaiAdipurush #HappyDeepavali @PrabhasRaju @TrendsPrabhas @TrendsRebelStar @Team_Prabhas pic.twitter.com/NkwxliDMBD
— Prabhas❤️ (@raj_prabhasfan) November 4, 2021
ల్కి 2898 ఏడీ గ్లింప్స్ వీడియో..
కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ స్టిల్స్..
San Diego Comic Con Thread : #projectk #SanDiegoComicCon pic.twitter.com/ppGsFBBNJc
— Sandeep (@sunnypvsk_krish) July 20, 2023
#ProjectK is coming to Hall H, but first they are taking the floor #SDCC pic.twitter.com/q8iKOq9GpF
— Parks And Cons (@ParksAndCons) July 20, 2023
Our Raiders are ready to conquer @Comic_Con today! 💥#ProjectK #WhatisProjectK #Prabhas @SrBachchan @ikamalhaasan @deepikapadukone @nagashwin7 @VyjayanthiFilms pic.twitter.com/t8TKs2GbVf
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023
#ProjectK at comic-con 😍🔥#WhatisProjectK #Prabhas pic.twitter.com/YvXZqXEWEx
— Prudhvi 🙂 (@troglodyte_7) July 20, 2023
కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ సిద్దమవుతున్నారిలా..
ప్రభాస్ కల్కి 2898 ఏడీ తాజా లుక్..
20 hours to go 💥
The Hero rises. From now, the Game changes 🔥
This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK.
First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).
To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS
— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023