Akkineni Nagarjuna | భారతదేశ చలనచిత్ర రాజధానిగా హైదరాబాద్ : అక్కినేని నాగార్జున

Akkineni Nagarjuna | హైదరాబాద్‌లో మొదలైన VFX Summit 2023 ఈవెంట్‌లో అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) మాట్లాడుతూ.. సాంకేతిక అంశాల గురించి తనకు అంత పెద్దగా తెలియదు.. కానీ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లోని తన టీం అన్ని పురోగతులకు సంబంధించి తనను అప్‌డేట్ చేస్తూనే ఉంటుందన్నాడు.

October 31, 2023 / 09:05 PM IST

Akkineni Nagarjuna | నేడు హైదరాబాద్‌లో VFX Summit 2023 మొదలైంది. ఈవెంట్‌కు డైరెక్టర్‌ నాగ్‌ అశ్విన్‌తో కలిసి వన్‌ ఆఫ్ ది గెస్ట్‌గా హాజరయ్యాడు అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna). ఈ సందర్భంగా నాగార్జున మాట్లాడుతూ.. సాంకేతిక అంశాల గురించి తనకు అంత పెద్దగా తెలియదు.. కానీ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లోని తన టీం అన్ని పురోగతులకు సంబంధించి తనను అప్‌డేట్ చేస్తూనే ఉంటుందన్నాడు. మా కుటుంబం చాలా కాలం నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉంది. ఫిల్మ్ స్టూడియోని స్థాపించడంలో మార్గదర్శకులుగా ఉన్నాం. ఇవాళ అధునాతన టెక్నాలజీని చూసి సంతోషమేస్తుంది.

హైదరాబాద్ భారతదేశ చలనచిత్ర రాజధానిగా మారుతుందని నమ్ముతున్నానన్నాడు నాగార్జున. తెలుగు వారికి సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే కలెక్షన్లు మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల కలెక్షన్లతో సమానంగా ఉంటాయి. యావత్‌ దేశం మొత్తం దక్షిణాది సినిమాల వైపు చూస్తోంది. మేము (సౌత్‌) అంతర్జాతీయ స్థాయిలో (ఆస్కార్స్) మా ఉనికిని చాటుకున్నాం. ఈ చొరవ తీసుకున్నందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఎక్స్‌పోకు రావాలని భావిస్తున్నాను. నాగ్ అశ్విన్ లాంటి వాళ్లు వీఎఫ్‌ఎక్స్ పరంగా అంచ‌నాలు మరింత పెంచుతున్నారని చెప్పుకొచ్చాడు నాగార్జున.

కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు యానిమేషన్, గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ అంతగా అభివృద్ది చెందలేదని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేశ్‌ రంజన్‌ అన్నారు. అలాంటి ఇండస్ట్రీని కొత్త విధానాలతో ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చాం. 2016లో తీసుకొచ్చిన పాలసీ ఎంతో దోహదపడింది. దేశంలో ఎన్నో పాలసీలుంటాయి కానీ ఆచరణలోకి రావంటారు. కానీ మన రాష్ట్రంలో పాలసీలను ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చామన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేశ్‌ రంజన్‌, సినిమాటిక్‌ ఎక్స్ పో ఫౌండర్, తెలుగు సినిమాటోగ్రఫీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ పిజి విందా, ప్రొడ్యూసర్‌ కమ్‌ యాక్టర్‌ సుప్రియతోపాటు పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.

