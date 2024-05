I Got The Idea Of Making Kalki 2898 Ad Animated Series Two Years Ago Says Nag Ashwin

Kalki 2898 AD | కల్కి 2898 ఏడీ కోసం మూడు కంపెనీలు రన్‌ చేశాం : నాగ్‌ అశ్విన్‌

Kalki 2898 AD | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) నటిస్తున్న చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). సైఈ మూవీలో ప్రభాస్ భైరవ (Bhairava), బుజ్జి (Bujji)విజువల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా భైరవ, బుజ్జి యానిమేటెడ్‌ సిరీస్‌ విడుదల చేయబోతున్నట్టుగా ప్రకటించిన మేకర్స్‌ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

May 30, 2024 / 09:16 PM IST

Kalki 2898 AD | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్ (Prabhas) నటిస్తున్న చిత్రం కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో మహానటి ఫేం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో ప్రభాస్ భైరవ (Bhairava) పాత్రలో కనిపించనుండగా.. అతడి దోస్త్‌ బుజ్జి (Bujji)గా స్పెషల్ కారు కనిపించనుంది. ఈ సినిమాలో బుజ్జి, భైరవ విజువల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజాగా భైరవ, బుజ్జి యానిమేటెడ్‌ సిరీస్‌ విడుదల చేయబోతున్నట్టుగా ప్రకటించిన మేకర్స్‌ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.

ఈవెంట్‌లో నాగ్ అశ్విన్ మాట్లాడుతూ.. యానిమేటెడ్‌ సిరీస్‌ను తెరకెక్కించాలని రెండేళ్ల క్రితం ఐడియా వచ్చింది. ఈ సినిమా కోసం మూడు కంపెనీలను రన్‌ చేసినట్టు తెలిపాడు. కల్కి కోసం వైజయంతీ ఆటోమొబైల్స్‌, వైజయంతీ యానిమేషన్‌, వైజయంతీ మూవీస్‌లను నిర్వహించామన్నాడు. వైజయంతి మూవీస్‌ ఐదు దశాబ్దాలుగా సినిమాలు నిర్మిస్తుందని తెలిసిందే. వైజయంతీ ఆటోమొబైల్స్‌ బుజ్జి నిర్మాణం కోసం.. వైజయంతీ యానిమేషన్‌, గ్రీన్ గోల్డ్‌ యానిమేషన్‌ బుజ్జి అండ్ భైరవ సిరీస్‌ మేకింగ్‌ కోసం పనిచేశాయని చెప్పుకొచ్చాడు.

రేపు యానిమేటెడ్‌ సిరీస్‌ ఓటీటీలో సందడి చేయబోతుంది. ఈ సిరీస్‌ తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్‌, స్పానిష్ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కల్కి సినిమాటిక్ యూనివర్స్‌ నుంచి రాబోతున్న ఇండియా తొలి సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ యానిమేటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కావడం విశేషం. ట్రైలర్‌కు మంచి స్పందన వస్తుండగా.. ఈ యానిమేటెడ్ సిరీస్‌ ఎలా ఉండబోతుందనేది సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

కల్కి 2898 ఏడీలో బాలీవుడ్ భామలు దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, లెజెండరీ యాక్టర్లు కమల్‌ హాసన్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, పశుపతి ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన కల్కి 2898 ఏడీ టైటిల్‌, గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్‌ రాబడుతోంది.

బుజ్జి, భైరవ యానిమేటెడ్‌ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌..

బుజ్జి ప్రత్యేకతలివే..

WOW – This is a 6-tonne real futuristic car built by Mahindra and Jayem Automotive in Coimbatore for #Prabhas‘s upcoming sci-fi film #Kalki2898AD. This car plays a character role named #Bujji. Credits: @autocarindiamagpic.twitter.com/QgEMEq6GXv — MovieCrow (@MovieCrow) May 24, 2024

బుజ్జి, భైరవ క్రేజీ కాంబో విజువల్స్‌..

The top two trending videos on Youtube belong to #Prabhas 🔥🔥🔥. More than four videos related to #Kalki2898AD/#Bujji are currently trending in the top 20 on youtube! 💥 pic.twitter.com/cVje8cDMJ8 — Hail Prabhas (@HailPrabhas007) May 23, 2024

For the first time in the world #Kalki2898AD movie crew built a car completely from scratch just for a movie #Bujji#Prabhas 💥 pic.twitter.com/IXxjXzd1VY — Kalki 2898AD FC (@Kalki2898AD_FC) May 23, 2024

Read Today's Latest Cinema Telugu News