October 30, 2023 / 12:48 PM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాతో శౌర్యువ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతున్నాడు. టాలీవుడ్ భామ, సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ఈ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి గ్లింప్స్‌తో పాటు ఫ‌స్ట్ సింగిల్, సెకండ్ సింగిల్‌ల‌ను లాంఛ్ చేయగా.. ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ థ‌ర్డ్ సింగిల్ వ‌ద‌ల‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు.

ఈ మూవీలోని థ‌ర్డ్ సింగిల్ అమ్మాడి (Ammadi) సాంగ్‌ను న‌వంబ‌ర్ 04న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది. ఇక ఈ పాట‌ను తెలుగులోనే కాకుండా మలయాళం, హిందీ, కన్నడ, తమిళం భాష‌ల్లో రిలీజ్ చేయ‌నున్నారు.

Blissful melody #Ammaadi is ready to steal your heart from November 4th ❤️‍🔥#Maiyal #Andhaaju #MelleIshtam #PyaraLaage#HiNanna #HiNannaOnDec7th #HiPapa #HiPapaOnDec7th

Natural 🌟 @NameIsNani @Mrunal0801 @shouryuv #BabyKiara @HeshamAWMusic @SJVarughese @artkolla @mohan8998… pic.twitter.com/xDRGnmqBLY

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) October 30, 2023