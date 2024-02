Yatra 2 Review | వైఎస్‌ జగన్‌ పాత్రకు జీవా న్యాయం చేశాడా.. యాత్ర 2 ఎలా ఉందంటే..?

February 8, 2024 / 03:54 PM IST

Yatra 2 Review | ఉమ్మడి ఏపీ మాజీ సీఎం దివంగత వైఎస్సార్ పొలిటికల్ జర్నీ నేపథ్యంలో 2019లో మహి వి రాఘవ్ (Mahi V Raghav)‌ డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన సినిమా యాత్ర (Yatra). బాక్సాఫీస్‌ వద్ద మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి కొనసాగింపుగా వచ్చిన ప్రాజెక్ట్‌ యాత్ర 2 (Yatra 2). ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్‌ రెడ్డి రాజకీయ నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన యాత్ర 2 థియేటర్లలో నేడు (ఫిబ్రవరి 8న) గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. టీజర్‌, ట్రైలర్‌, సాంగ్స్‌.. ఇలా ఏదో ఒక ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో సూపర్ హైప్‌ క్రియేట్‌ చేసిన మహి వి రాఘవ్‌.. మరి యాత్ర 2ను ఎలా తీర్చిదిద్దాడనేది చూస్తే..

కథ ఎలా సాగిందంటే..

అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి (మమ్ముట్టి) మరణం తర్వాత 2009 AP ఎన్నికల ప్రచారంతో కథ మొదలవుతుంది. జీవా (వైఎస్‌ జగన్‌) అతని రాజకీయ జీవితం, వ్యక్తిగత జీవితం.. తదనంతర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో సాగుతుంది సినిమా.

మహి వీ రాఘవ ఎప్పటిలాగే కథను చాలా క్లీన్‌గా చూపించే ప్రయత్నం చేసినట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన రివ్యూస్ చెబుతున్నాయి. కథ, స్క్రీన్‌ప్లేను బ్యాలెన్సింగ్ చేసిన విధానం ఇంప్రెసివ్‌గా ఉందంటున్నారు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు. ఇప్పటికే ఫస్ట్‌ పార్టులో మమ్ముట్టి వైఎస్సార్‌ పాత్రలో జీవించేశారని తెలిసిందే. సీక్వెల్‌లో (వైఎస్సార్ కుమారుడు) ఏపీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్మో హన్‌ రెడ్డి పాత్రకు ప్రాణం పోశారని మూవీ లవర్స్ చెబుతున్నారు. సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై రియల్‌ లైఫ్‌ జగన్‌గా ఆయన మ్యానరిజాన్ని ఎలివేట్‌ చేయడంలో పూర్తి స్థాయిలో సక్సెస్‌ అయ్యాడనే ఇప్పటివరకున్న టాక్‌.

ఇక మమ్ముట్టి ప్రజల మధ్యకెళ్లి వారితో ముఖాముఖిలో పాల్గొనడం.. భావోద్వేగపూరితంగా, గూస్‌ బంప్స్ తెప్పించేలా సాగుతుందని కథకు తగినట్టుగా సంతోష్‌ నారాయణన్‌ అందించిన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌, పాటలకు సినిమాకు మరో అట్రాక్షన్‌గా చెప్పొచ్చంటున్నారు సినీ జనాలు. ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్‌ చేయడంలో సంతోష్‌ నారాయణన్‌ అందించిన మ్యూజిక్‌ కీ రోల్‌ పోషిందని చెప్పొచ్చు.

డైరెక్టర్‌ ఎలాంటి వివాదాలకు చోటు లేకుండా వైఎస్సార్‌ మరణం తర్వాత వైఎస్ జగన్ వ్యక్తిగత, రాజకీయ జీవితంలో జరిగిన నేపథ్యాలను నిజాయితీగా చూపించే ప్రయత్నం చేసినట్టు ట్రేడ్‌ పండితులు చెబుతున్నారు. ప్రేక్షకుల మాటెలా ఉన్నా వైఎస్‌ జగన్ అభిమానులకు మాత్రం విజువల్‌ ఫీస్ట్‌ అని.. యాత్ర 2 ఉత్తమ బయోగ్రఫికల్‌ పొలిటికల్‌ మూవీగా నిలుస్తుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని అంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

ప్రజా సంక్షేమం కోసం తండ్రి ఆశయ సాధన కోసం వైఎస్‌ జగన్ చేసిన వాగ్దానాలను ఎలా నిలబెట్టుకున్నారనే నేపథ్యంలో సాగే ఈ చిత్రాన్ని Three Autumn Leaves, V Celluloid సంయుక్తంగా తెరకెక్కించారు.

