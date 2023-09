September 1, 2023 / 03:15 PM IST

Hari Hara Veera Mallu | పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రాల్లో హరిహర వీరమల్లు (Hari Hara Veera Mallu )ఒకటి. వకీల్ సాబ్, భీమ్లానాయక్, బ్రో చిత్రాలతో వరుస హిట్స్ కొట్టిన పవన్.. ఇప్పుడు హరిహర వీరమల్లు, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్, OG చిత్రాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. ఇక‌ క్రిష్ జాగర్లమూడి (Krish) దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ పాన్ ఇండియా పీరియాడిక్ డ్రామా మూవీ వచ్చే ఏడాది మార్చిలో థియేటర్లలోకి రాబోతోంది. కాగా ఇప్పటికే విడుదలైన‌ గ్లింప్స్‌ సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ సినిమా నుంచి ఓ క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చింది.

రేపు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ (Pawan Kalyan Birthday Treat) పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా హరి హర వీరమల్లు నుంచి తాజాగా ఓ అప్‌డేట్ వచ్చింది. సెప్టెంబ‌ర్ 02న అర్ధరాత్రి 12:17 గంట‌ల‌కు ఈ మూవీ నుంచి స‌రికొత్త బ్రాండ్ న్యూ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేకర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు.

#HariHaraVeeraMallu is ready to take over at 12:17 AM on September 2nd with a brand new poster ⚡️💥🔥

Stay tuned! 🤩@PawanKalyan @DirKrish @AgerwalNidhhi @mmkeeravaani @AMRathnamOfl @ADayakarRao2 @gnanashekarvs @saimadhav_burra @cinemainmygenes @benlock @aishureddy82 @juji79…

— Mega Surya Production (@MegaSuryaProd) September 1, 2023