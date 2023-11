November 27, 2023 / 06:30 PM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani) హీరోగా న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాతో శౌర్యువ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతున్నాడు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో టాలీవుడ్ భామ సీతారామం ఫేం మృణాళ్ థాకూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండ‌గా.. మలయాళ నటుడు జయరాం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ సినిమా డిసెంబరు 7న తెలుగుతో పాటు త‌మిళం, క‌న్న‌డ‌, హిందీ, మ‌ల‌యాళ భాష‌ల్లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్‌లో పెద్ద ఎత్తున ప్రీ రిలీజ్‌ (Grand Pre-Release ) వేడుకను ప్లాన్‌ చేశారు.

ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమాకు సంబంధించి నాని డిఫ‌రెంట్‌గా ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టగా.. ఈ ప్ర‌మోష‌న్స్‌కు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దాంతో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను భారీ స్థాయిలో ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. దానికోసం వైజాగ్‌లోని ఆర్ కే బీచ్ వ‌ద్ద ఉన్న గోకుల్ పార్కును ఎంచుకున్నారు. న‌వంబ‌ర్ 27 తేదిన సాయంత్రం 6 గంట‌ల నుంచి ఈ ప్రీ రిలీజ్ వేడుక జ‌రుగ‌నుంది.

