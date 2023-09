Gangs of Godavari | షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ‘గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి’.. రిలీజ్‌ డేట్‌ కూడా లాక్‌ అయినట్లే?

September 17, 2023 / 10:15 AM IST

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమా నుంచి రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన గ్లింప్స్, సుట్టంలా సూసి (Suttamla Soosi) అనే ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి.

ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి సాలిడ్ న్యూస్ వ‌చ్చింది. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు. దీనితో పాటు ఒక పోస్ట‌ర్‌ను వ‌దిలారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో విశ్వక్‌సేన్ ఎన్నిక‌ల‌లో పోటి చేసి గెలిచిన‌ట్లుగా ఉంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు వైర‌ల్ అవుతుంది. ఇక ఈ మూవీని డిసెంబర్‌ 8న విడుదల చేసేందుకు మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారట. దీనికి సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

Here’s Mass Ka Das @VishwakSenActor from the sets of #GangsofGodavari, completing the shoot at a terrific speed 💥

Get ready to witness a different level of mass altogether this December! 🔥@thisisysr @iamnehashetty @yoursanjali #KrishnaChaitanya @vamsi84 #SaiSoujanya pic.twitter.com/xGLkxHq2pQ

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 16, 2023