November 20, 2023 / 01:08 PM IST

G2 Movie | క్షణం, గూడఛారి, ఎవరు, మేజర్ వంటి థ్రిల్లర్ సినిమాలతో హీరోగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ అడివిశేష్ (Adivi Sesh)‌. ఇక గత ఏడాది శైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన హిట్‌.. ది సెకండ్‌ కేస్ అనే సినిమాతో మంచి విజ‌యం అందుకున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా ఇచ్చిన సక్సెస్‌తో అడివిశేష్‌ ప్రస్తుతం మరో సీక్వెల్‌తో బిజీగా కాబోతున్నాడు. అడివిశేష్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జీ 2’(G2). శేష్‌ హీరోగా శశి కిరణ్ టిక్కా తెరకెక్కించిన ‘గూఢచారి’ (Gudachari2) బాక్సాఫీసు వద్ద హిట్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. 2018లో విడుదలైన ఈ సినిమాకి కొనసాగింపుగా ‘జీ2’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు వినయ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించ‌నున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ప్రీ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉన్న చిత్రంబృందం ఈ మూవీ నుంచి బిగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

ఈ బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ సీక్వెల్‌లో అడివిశేష్‌కు జోడీగా బాలీవుడ్ స్టార్ న‌టి బ‌నితా సంధు న‌టించ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. బ‌నితా సంధు బాలీవుడ్ మూవీ అక్టోబ‌ర్ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చి తొలి సినిమాతోనే మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తాజాగా ‘జీ2’ సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వ‌బోతున్న‌ది. ఇక ఈ సీక్వెల్‌ను పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై టీవీ విశ్వ‌ప్ర‌సాద్‌, అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.

A special surprise this morning! Team #G2 is happy to welcome the fabulous #BanitaSandhu on board.

She’s doing Hindi, English and now Telugu 🔥

A Global Actress for a Global Film

Directed by @vinaykumar7121

Shoot begins soon! pic.twitter.com/K1kGEbVOaP

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) November 20, 2023