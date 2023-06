Samantha | ఆ డ్రెస్సులు బయటకొచ్చేశాయి.. సమంత నయా లుక్‌ వైరల్

June 30, 2023 / 07:25 AM IST

Samantha | ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ క్వీన్‌గా నిలిచిన భామల్లో ముందువరుసలో ఉంటుంది చెన్నై భామ సమంత (Samantha). గ్లామర్‌ పాత్రలైనా, యాక్షన్‌ రోల్ అయినా ఇట్టే ఒదిగిపోయే టాలెంట్ సామ్ సొంతం. సమంత త్వరలోనే సిటడెల్‌ వెబ్‌సిరీస్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్‌లో భాగంగా ప్రస్తుతం Belgradeలో ఉంది సమంత.

ఏదో ఒక రోజు చెమటను అధిగమించే కాస్ట్యూమ్స్‌ను సొంతం చేసుకోవాలనుకున్నా. దేవుడా ఆ డ్రెస్సులు మొత్తానికి బయటకు వచ్చేశాయి.. ఫుల్ లెంగ్త్‌ గౌనులో హాట్‌ హాట్‌గా కనిపిస్తూ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి సమంత ఫొటోలు. సామ్ నయా లుక్‌కు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ భామ ఇటీవలే శాకుంతలం సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలుకరించింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన శాకుంతలం బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రేక్షకులను ఇంప్రెస్ చేయలేకపోయింది.

సామ్ ప్రస్తుతం శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖుషి (kushi)లో నటిస్తోంది. విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా నటిస్తోన్న ఈ మూవీకి శివనిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఖుషి ఫస్ట్‌ లుక్‌తోపాటు సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. సమంత మరోవైపు ఇంగ్లీష్‌ రొమాంటిక్ కామెడీ అడాప్షన్‌ ప్రాజెక్ట్‌ చెన్నై స్టోరీలో కూడా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ ఇంగ్లీష్‌, తమిళంలో తెరకెక్కుతోంది.

సమంత నయా లుక్‌..

ఖుషి నువ్‌ కనబడితే ట్యూన్‌..

సామ్‌కు బై చెప్తూ..

Experience the Magic of Two Worlds Falling for Each Other ♥#Kushi in cinemas from 1st SEPTEMBER 2023 ❤️‍🔥@TheDeverakonda @Samanthaprabhu2 @ShivaNirvana @HeshamAWMusic @prawinpudi pic.twitter.com/C2VGk6uJPz

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) March 23, 2023