Mangalavaaram | పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ మంగళవారం నుంచి ఏమయ్యిందో ఏమిటో సాంగ్ అప్‌డేట్‌

Mangalavaaram | అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi) ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) ప్రధాన పాత్రలో మరోసారి మంగళవారం (Mangalavaaram) తెరకెక్కిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తున్నాయి.

October 6, 2023 / 03:51 PM IST

మహాసముద్రం సినిమాతో ప్రేక్షకులను నిరాశపర్చాడు అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi). హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ సబ్జెక్ట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం

మేకర్స్ విడుదల చేసిన మహాలక్ష్మమ్మ జాతర నేపథ్యంలో అగ్రెసివ్‌గా సాగే గణగణ మోగాలిరా (Ganagana Mogalira) ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా మరో సాంగ్ అప్‌డేట్ అందించారు. అక్టోబర్ 7న సాయంత్రం 4:05 గంటలకు ఏమయ్యిందో ఏమిటో పాటను లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటిస్తూ లుక్‌ విడుదల చేశారు.

మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయి. ఈ మూవీని ఏ క్రియేటివ్ వర్క్స్, ముద్ర మీడియా వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

