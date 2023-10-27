Keedaa Cola |టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం (Tharun Bhascker) స్వీయదర్శకత్వంలో నటిస్తున్న తాజా చిత్రం కీడా కోలా (Keedaa Cola). క్రైం కామెడీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇటీవలే కొత్త లుక్ విడుదల చేయగా..నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ షేర్ చేశారు మేకర్స్. కీడాకోలా నవంబర్ 2న యూఎస్లో ప్రీమియర్స్ వేయబోతున్నట్టు తెలిపారు.
అంతేకాదు ఓవర్సీస్లో ఈ చిత్రం 400కుపైగా థియేటర్లలో విడుదలవుతున్నట్టు ప్రకటించారు. Raftar Creations ఓవర్సీస్లో ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా విడుదల చేస్తోంది. కీడాకోలా ఆడియో హక్కులను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్ సరిగమ దక్కించుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని వీజీ సైన్మా బ్యానర్ (VG Sainma banner)పై కే వివేక్ సుధాన్షు, సాయికృష్ణ గద్వాల్, శ్రీనివాస్ కౌశిక్, శ్రీపాద్ నందిరాజ్, ఉపేంద్ర వర్మ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మానందం వరదరాజులు (తాత) పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. రవీంద్ర విజయ్, హరికాంత్, రఘురామ్, రాగ్ మయూర్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రానికి వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కీడాకోలా నవంబర్ 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
పెళ్లి చూపులు, ఈ నగరానికి ఏమైంది సినిమాలతో డైరెక్టర్గా సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్న తరుణ్ భాస్కర్.. మహానటి, ఫలక్నుమా దాస్, సీతారామం సినిమాలతో నటుడిగా మంచి గుర్తింపు దక్కించుకున్నాడు. మరి ఈ సారి యాక్టర్ కమ్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్న కీడాకోలాతో ఎలాంటి ఫన్ అందించబోతున్నాడోనని ఎక్జయిటింగ్గా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్.
Maa Keedaa world famous!
All set for a grand release overseas in 400+ screens by @RaftarCreations#KeedaaCola #KeedaaColaOnNov3@TharunBhasckerD @RanaDaggubati @IamChaitanyarao @smayurk @tweetfromRaghu @IamVishnuOi @JeevanKumar459 @RavindraVijay1 @saregamasouth pic.twitter.com/mCXthpmbSC
— VG Sainma (@VGSainma) October 27, 2023
The vibe of #KeedaaCola. A #VivekSagar Musical. Audio rights bagged by @saregamasouth
Get ready for #KeedaaColaTrailer tomorrow #KeedaaColaOnNov3@TharunBhasckerD @RanaDaggubati @VivekSudhanshuK @sripadnandiraj @UpendraVg @Mesaikrishna @KaushikNanduri @SureshProdns pic.twitter.com/GGJbQOWgwb
— VG Sainma (@VGSainma) October 17, 2023
కీడా కోలా టీజర్..