Sikandar | సల్మాన్ ఖాన్, మురుగదాస్ కాంబోలో మూవీ.. టైటిల్ ఏంటో తెలుసా?

April 11, 2024 / 11:53 AM IST

Salman Khan – AR Murugadoss | కోలీవుడ్ దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కుడు ఏఆర్ మురుగదాస్, బాలీవుడ్ కండ‌ల వీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ కాంబోలో ఓ మూవీ రానున్న‌ట్లు గ‌త కొన్ని రోజులుగా వార్త‌లు వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ వార్త‌ల‌ను నిజం చేస్తూ.. రంజాన్ కానుక‌గా సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఏఆర్ మురుగదాస్, సల్మాన్ ఖాన్ కాంబోలో ఈ సినిమా రానుండ‌గా.. ఈ చిత్రానికి ‘సికందర్'(Sikandar) అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. ఇక ఈ సినిమాను నడియాద్వాలా గ్రాండ్‌సన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యాన‌ర్‌పై సాజిద్ నడియాద్వాలా నిర్మిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాను 2025 ఈద్ కానుక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

EID MUBARAK! 🌙🌟

Immerse yourself in the magic of ‘Sikandar’ as it unfolds on the big screen EID 2025!#SajidNadiadwala Presents @BeingSalmanKhan in and as #Sikandar

Releasing in cinemas EID 2025 🎬@NGEMovies @WardaNadiadwala #SikandarEid2025 pic.twitter.com/ogMz8kKvIH

— A.R.Murugadoss (@ARMurugadoss) April 11, 2024