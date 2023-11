Miss Shetty Mr Polishetty | ‘మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి’ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించిన దినేష్ కార్తీక్

November 8, 2023 / 04:59 PM IST

Miss Shetty Mr Polishetty | న‌వీన్ పొలిశెట్టి (Naveen Polishetty), అనుష్కా శెట్టి (Anushka shetty) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన తాజా చిత్రం మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి (Miss Shetty Mr Polishetty). సెప్టెంబ‌ర్ 7న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన ఈ చిత్రం తెలుగుతో పాటు తమిళ్, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసుకుంది. ఇక ప్ర‌స్తుతం ఈ మూవీ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమాలో నవీన్‌ నటన, కామెడీ టైమింగ్‌కు ఫిదా అవని ప్రేక్షకుడు లేడు. మరీ ముఖ్యంగా సినీ సెలబ్రెటీలు సైతం నవీన్‌ యాక్టింగ్‌కు జోహార్లు కొట్టారు. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఇండియన్ క్రికెటర్ ‘దినేష్ కార్తీక్’ (Dinesh Karthik) ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించాడు.

రీసెంట్‌గా ఈ మూవీ చూసిన దినేష్ కార్తీక్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా స్పందిస్తూ.. ”ఇలాంటి రొమాన్స్ కామెడీ సినిమాలు తనకి బాగా నచ్చుతాయని.. మిస్ శెట్టి మిస్టర్ పోలిశెట్టి చాలా ఫన్నీగా ఉందని తెలిపాడు. ఇక నవీన్ చాలా అద్భుతమైన స్క్రిప్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు, తన కామెడీతో సినిమాని మరో స్థాయికి తీసుకు వెళ్లాడు” అంటూ దినేష్ రాసుకోచ్చాడు.

“Loved #MissShettyMrPolishetty . Worth the wait. Light hearted and funny. Yet again @NaveenPolishety has chosen a super script and aced it in this warm hearted comedy “- Indian cricketer Dinesh Karthik praises Naveen Polishetty after watching movie on Netflix pic.twitter.com/eCVkCXPbfq

