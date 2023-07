July 11, 2023 / 04:05 PM IST

Dhruva Natchathiram | బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో అభిమానులను ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్ చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ చియాన్‌ విక్రమ్‌ (Vikram). ఈ స్టార్ హీరో వరుస సినిమాల్లో నటిస్తుండగా.. వీటిలో ఒకటి ధ్రువ నక్షత్రం : యుద్ద కాండం (Dhruva Natchathiram). గౌత‌మ్ వాసు దేవ్ మీనన్ (Gautham Menon) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవర్మ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఐశ్వర్యారాజేశ్‌, సిమ్రాన్‌, రాధికా ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ మూవీ నుంచి రెండో సాంగ్‌ను వచ్చే వారం విడుదల చేయనున్నట్టు మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ హరీష్‌ జైరాజ్ తెలియజేశాడు. అంతేకాదు సినిమా కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌ను కూడా ఈ నెలాఖరులో ప్రకటించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం జులైలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సింది‌. తాజాగా మరో తేదీన విడుదల చేయాలని నిర్ణయించగా.. మరికొన్ని రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది. ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ధ్రువ నక్షత్రం ట్రైలర్‌ ఫ్యాన్స్ కు విజువల్‌ ట్రీట్ అందిచేలా సాగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఒండ్రగ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, కొండదువోం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, ఎస్కేప్‌ ఆర్టిస్ట్స్‌ మోషన్స్ పిక్చర్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి యువ సంగీత దర్శకుడు హరీష్‌ జైరాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

విక్రమ్‌ దీంతోపాటు పా రంజిత్‌ దర్శకత్వంలో కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తున్న తంగలాన్ మూవీలో కూడా నటిస్తున్నాడు. తంగలాన్ మేకింగ్ గ్లింప్స్‌ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా నిర్మిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

#DhruvaNatchathiram – Second Single Release Next week..💥

• Release Date will be Announced by End of the Month..⭐

: Harris Jeyaraj 🤝 pic.twitter.com/QBNKpyTfyW

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) July 11, 2023