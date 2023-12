December 4, 2023 / 09:04 PM IST

Deepika Padukone | ఈ ఏడాది జవాన్‌ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకుంది బాలీవుడ్ భామ దీపికాపదుకొనే (Deepika Padukone). జవాన్‌లో వన్ ఆఫ్‌ ది ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించి.. మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. తాజాగా లాస్‌ ఏంజెల్స్‌లో అకాడమీ మ్యూజియం గాలా (Academy Museum Gala 2023) ఈవెంట్‌లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచింది దీపికాపదుకొనే. థిక్‌ బ్లూ వెల్వెట్‌ కలర్‌ డ్రెస్‌లో హొయలు పోతూ కెమెరాకు స్టన్నింగ్ పోజులిచ్చింది.

సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో హృతిక్ రోషన్ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం స్పిరిట్‌ ఆఫ్‌ ఫైటర్‌లో ‌దీపికా పదుకొనే ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. యాకామ్‌ 18 స్టూడియోస్‌-మార్‌ఫ్లిక్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంయుక్త నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ మూవీ 2024 జనవరి 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మరోవైపు ప్రభాస్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న Kalki 2898 ADలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ‌దీపికా పదుకొనే Singham Againలో కూడా నటిస్తుండగా.. చిత్రీకరణ దశలో ఉంది.

గాలా 2023 ఈవెంట్‌లో..

The stunning Deepika Padukone at the 3rd Annual Academy Museum Gala, Los Angeles ⭐️#DeepikaPadukone pic.twitter.com/AbDOUWXWnq

— Deepika Padukone Fanpage (@pikashusbandd) December 4, 2023