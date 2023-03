Dasara Movie | దసరా ట్రైలర్‌ వచ్చేస్తుంది.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

March 11, 2023 / 04:32 PM IST

Dasara Movie Trailer | ఒకప్పుడు వరుస హిట్లతో చెలరేగిపోయినా నాని.. ఈ మధ్య కాస్త డల్‌ అయ్యాడు. గత రెండుమూడేళ్లుగా నాని నుంచి ఆశించిన స్థాయి సినిమాలు రావడంలేదు. దాంతో నాని అభిమానులు ఆయన కంబ్యాక్‌ కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో నాని కూడా తన కంఫర్ట్‌ జానర్‌ నుంచి బయటకు వచ్చి దసరా అనే అవుట్‌ అవుట్‌ మాస్‌ కమర్షియల్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకులు మెప్పు పొందడానికి ముస్తాబవుతున్నాడు. శ్రీకాంత్‌ ఓదెలా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మార్చి 30న రిలీజ్‌ కాబోతుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై అంతకంతకూ అంచనాలు పెంచుతూ వస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేశాయి.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. దసరా ట్రైలర్‌ను మార్చి 14న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. కాలిపోతున్న రావణాసురుడి బొమ్మ ముందు రెండు గొడ్డల్లు పట్టుకుని ఉన్న నాని పోస్టర్‌ అదిరిపోయింది. టీజర్‌తో సంచలనం సృష్టించిన దసరా.. ట్రైలర్‌తో ఇంకెంత విధ్వంసం సృష్టిస్తుందో చూడాలి. అవుట్‌ అండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన దసరా సినిమాలో నానికి జోడీగా కీర్తిసురేష్‌ నటిస్తుంది. నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రూపొందిన ఈ సినిమా మార్చి 30న పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రిలీజ్‌ కానుంది.

ఇప్పటికే దసరా సినిమాకు రికార్డు స్థాయిలో బిజినెస్‌ జరిగిందని సమాచారం. టాలీవుడ్‌లో వినిపిస్తున్న లెక్కల ప్రకారం దసరా సినిమాకు అన్ని హక్కులకు కలిపి రూ.80 కోట్ల వరకు బిజినెస్‌ జరిగింది. ఇక ఈ సినిమా బడ్జెట్‌ రూ.65 కోట్లు ఈ లెక్కన చూసుకుంటే నిర్మాతలు ఆల్రెడీ రూ.15 కోట్ల ప్రాఫిట్‌లో ఉన్నట్టే. ఇక నాని మొదటి సారి ఫుల్‌ లెంగ్త్‌ ఊరమాస్‌ క్యారెక్టర్‌ చేస్తుండటంతో అభిమానుల్లోనే కాదు ప్రేక్షకుల్లో కూడా విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది.

#DasaraTrailer on

14th March 2023 ❤️‍🔥

It is going to be a MASS EXPLOSION 💥🔥

Stay tuned for more details 🔥#DasaraOnMarch30th

Natural Star @NameisNani @KeerthyOfficial @Dheekshiths @odela_srikanth @Music_Santhosh @saregamasouth pic.twitter.com/swdcANwLnI

— SLV Cinemas (@SLVCinemasOffl) March 11, 2023