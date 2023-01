Chiranjeevis Waltair Veerayya Release With Premier Shows Across Telugu States

థియేటర్లలో వాల్తేరు వీరయ్య సందడి.. అభిమానులతో కలిసి సినిమా చూసిన చిరు ఫ్యామిలీ

January 13, 2023 / 08:14 AM IST

హైదరాబాద్‌: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని థియేటర్లలో వాల్తేరు వీరయ్య సందడి మొదలైంది. మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి నటించిన వాల్తేరు వీరయ్య సినిమా ఉదయం 4 గంటలకు విడుదలయింది. రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిసి 12 వందలకుపైగా థియేటర్లలో రిలీజ్‌ అయింది. దీంతో చిరు ఫ్యాన్స్‌ సినిమా టాకీస్‌ల వద్ద హంగామా చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని ఆర్టీసీ క్రాస్‌ రోడ్లోని థియేటర్ల వద్ద అభిమానులు సందడి నెలకొన్నది. కుటుంబ సభ్యులు, అభిమానులతో కలిసి చిరంజీవి సినిమాను వీక్షించారు. బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన శృతీ హాసన్‌ స్టెప్పులేశారు. మాస్‌ మహరాజ రవితేజీ కూడా చిరుతో స్క్రీన్‌ షేర్‌చేసుకున్నారు.

కాగా, యూస్‌ సహా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉదయాన్నే విడుదలైన ఈ సినిమాపై నెటిజన్లు మిశ్రమంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు సూపర్‌ హిట్‌ అంటే.. మరికొందరు పర్వాలేదన్నట్లుగా నెట్టింట పోస్టులు పెడుతున్నారు.

Just done with 1st half.!! Emanna movie na.. super gripping.. vintage boss in dance (including steps), comedy (laddu) what not.!! Supero super.. blockbuster on the way.. #WaltairVeerayya #BlockBusterWaltairVeerayya #PoonakaaluLoading pic.twitter.com/8lyONzAirx — Lord Shiv (@lordshivom) January 12, 2023