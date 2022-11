MegaStar Chiranjeevi | ఫ్యాన్స్‌కు చిరు థ్యాంక్స్‌.. మెగాస్టార్‌కు శుభాకాంక్షల వెల్లువ

November 21, 2022 / 12:05 PM IST

MegaStar Chiranjeevi | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో చిరంజీవికి ప్రత్యేక గుర్తింపు దక్కిన విషయం తెలిసిందే. ఆయనకు ఇండియన్‌ ఫిల్మ్‌ పర్సనాలిటీ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ అవార్డు వరించింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్‌ ఠాకూర్‌ ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలిపారు. దీంతో మెగాస్టార్‌కు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కాగా, ఇండియన్ ఫిల్మ్‌ పర్సనాలిటీ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌-2022గా ఎంపికవ్వడం పట్ల తాజాగా మెగాస్టార్‌ స్పందించారు.

ఈ గౌరవం తనకు లభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ అవార్డుకు తనను ఎంపిక చేసినందుకు భారత ప్రభుత్వానికి, తనకు సపోర్ట్‌గా నిలిచిన ఫ్యాన్స్‌కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. గోవాలో జరుగుతున్న 53వ భారత అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాల్లో చిరంజీవి ఈ అవార్డును అందుకోనున్నారు.

Greatly Delighted and Humbled at this honour, Sri @ianuragthakur !

My deep gratitude to Govt of India@MIB_India @IFFIGoa @Anurag_Office and all my loving fans only because of whom i am here today! https://t.co/IbgvDiyNNI — Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) November 20, 2022

నాలుగు దశాబ్దాలుపైబడిన అన్నయ్య సినీ ప్రస్థానం, తనను తాను మలచుకొని ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చిరస్థానం సంపాదించుకోవడం నాతో సహా ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. అంతర్జాతీయ చలన చిత్ర వేదికపై అన్నయ్య చిరంజీవి గారికి ఈ గౌరవం దక్కుతున్నందుకు ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను. (3/3) — JanaSena Party (@JanaSenaParty) November 20, 2022

Hearty congratulations dear @KChiruTweets Sirrr💕💕💕💕💕yours is much deserving journey..

Keep inspiring d world with many more awards n accolades🙏🙏🙏 pic.twitter.com/ZO6XKpnP2g — RamajogaiahSastry (@ramjowrites) November 20, 2022

Another golden feather in the MEGA crown.

You're a true epitome of endless achievements and inspiration. Congratulations PedhaMama @KChiruTweets on being honoured with "Indian Film Personality of the Year"#IFFI53 pic.twitter.com/GfvFZJTFyN — Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) November 20, 2022

Hearty congratulations to Sri Chiranjeevi garu on being conferred ‘INDIAN FILM PERSONALITY OF THE YEAR 2022’ Award by @IFFIGoa An actor par excellence with over 150 films to his credit…Salute Sir!🙏.

.@KChiruTweets #megastar #megastarchiranjeevi #iffigoa pic.twitter.com/IhcozjRS7t — SIIMA (@siima) November 21, 2022

పద్మ భూషణుడి కిరీటం లో మరో మణి చేరింది

Indian Film Personality of the Year 2022 award goes to #𝐌𝐞𝐠𝐚𝐬𝐭𝐚𝐫𝐂𝐡𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐞𝐯𝐢 garu Hearty congratulations @KChiruTweets Garu pic.twitter.com/lLc5eKxALy — SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) November 21, 2022

Hearty Congrats🎉💞💐

Indian Film Personality of the Year 2022 award goes to 𝐌𝐞𝐠𝐚𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐞𝐯𝐢

With an illustrious career spanning almost four decades, he has been a part of more than 150 feature films#IFFI #IFFI53 @KChiruTweets #Chiranjeevi @PIBHyderabad pic.twitter.com/3K1w1Sdohw — Girish Johar (@girishjohar) November 21, 2022

Hearty congratulations to Annaya MEGASTAR @KChiruTweets Garu on being honoured with "Indian Film Personality of the Year". This is another testimonial for your relentless pursuit. You never seize to inspire Annaya ♥️#IFFI2022 pic.twitter.com/v5YZJTTmCY — Satya Dev (@ActorSatyaDev) November 21, 2022

Congratulations to Megastar @KChiruTweets garu on being honoured with "Indian Film Personality of the Year 2022" https://t.co/WCtZfqBZGw — Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) November 21, 2022

