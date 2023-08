August 31, 2023 / 06:09 PM IST

Chiranjeevi | సోదరసోదరీమణుల అనుబంధానికి ప్రతీక అయిన రక్షాబంధన్‌ (Raksha Bandhan) వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. సామాన్య ప్రజలతోపాటు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు రక్షాబంధన్‌ వేడుకల్లో పాల్గొంటున్నారు. టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi ) ఇంట రాఖీ పూర్ణిమ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

చిరంజీవికి సోదరీమణులు విజయ దుర్గ, మాధవి రావు రాఖీలు కట్టి.. అన్నయ్య ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. రక్షాబంధన్‌ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు.. తెలుపుతూ ఫొటోలను అందరితో పంచుకున్నాడు చిరంజీవి. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

మరోవైపు రాంచరణ్‌కు నిహారిక కొణిదెల రాఖీ కట్టగా.. ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు. బాలీవుడ్ యాక్టర్లు వరుణ్ ధవన్‌, కంగనారనౌత్‌ (Kangana ranaut) , సారా అలీఖాన్‌, జాన్వీకపూర్ రక్షాబంధన్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ స్టిల్స్ వీడియోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

ట్రెండింగ్‌లో రక్షాబంధన్‌ స్టిల్స్‌, వీడియోలు

On the occasion of Raksha Bandhan, we share some brother-sister bond from Bollywood which is so adorable

#RakshaBandhan #sohaalikhan – #SaifAliKhan #humaqureshi – #saqibsaleem #JanhviKapoor – #arjunkapoor #Bollywood #bollywoodjalsa #ENTERTAINMENT #Tollywood pic.twitter.com/tWHNUSxaSS

