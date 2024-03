March 6, 2024 / 11:47 AM IST

Bramayugam Movie | మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) ప్రధాన పాత్రలో న‌టించిన తాజా పాన్ ఇండియన్ థ్రిల్లింగ్ చిత్రం ‘భ్రమయుగం’ (Bramayugam). ఈ సినిమాకు భూత‌కాలం ఫేమ్ రాహుల్‌ సదాశివన్ దర్శకత్వం వ‌హించారు. వైనాట్ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై చక్రవర్తి రామచంద్ర అండ్ ఎస్. శశికాంత్ నిర్మించారు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 15న మ‌ల‌యాళంలో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. ప్రేమ‌లు సినిమాతో పోటిగా విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు 60 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి టాక్‌తో న‌డుస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే థియేట‌ర్‌లోకి వ‌చ్చి నెల రోజులు కూడా కాకముందే ఈ సినిమా ఓటీటీ అనౌన్స్‌మెంట్ వ‌చ్చేసింది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక సోనిలివ్‌లో మార్చి 15 నుంచి ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని సోనిలివ్ ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. అయితే ఏ భాష‌లో విడుద‌ల చేస్తున్నాం అనేది ప్ర‌క‌టించ‌లేదు. ఇక ఈ సినిమా బ్లాక్‌ అండ్‌ వైట్‌ థీమ్‌లో వ‌చ్చింది. అంటే ఒక్క సన్నివేశం కూడా కలర్‌లో ఉండదు.

The iconic Mammootty stars in Bramayugam, a black and white masterpiece, shrouded in mystery and horror! Get ready for a cinematic experience unlike any other. Streaming on Sony LIV from March 15th.#Bramayugam #SonyLIV #BramayugamOnSonyLIV #Bramayugam starring @mammukka pic.twitter.com/os5y2t8hLH

— Sony LIV (@SonyLIV) March 6, 2024